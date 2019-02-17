9 yılda 430 bin 828 ehliyet iptal edildi

TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran vatandaşlar, sürücü belgesi almanın zorluğundan yakınırken, “aday sürücülüğün kaldırılmasını” talep etti. Komisyon konuyu İçişleri Bakanlığı’na sordu. İçişleri Bakanlığı ise 11 Ocak 2019’da sürücü belgelerinin iptallerine ilişkin son 9 yıllık istatistikleri TBMM’ye gönderdi. Bakanlık, trafik kuralları ve uygulamalarının her geçen gün gevşemeden devam edeceği bilgisini verdi. Gönderilen yazıda bakanlık, “’Aday Sürücülük’e ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması yönünde bir çalışmamız bulunmamaktadır” bilgisini verdi.

4 BİN 52'Sİ GERİ ALDI

İçişleri Bakanlığı, 2010’dan itibaren bugüne kadar sürücü belgesi iptal edilenlerin istatistiklerini Meclis’e iletti. İçişleri Bakanlığı, son 9 yılda 430 bin 828 kişinin belgesini iptal etti. 2010’da 3 bin 329, 2011’de 6 bin 942, 2012’de 48 bin 696, 2013’te 188 bin 489, 2014’te 89 bin 932, 2015’te 42 bin 97, 2016’da 12 bin 926, 2017’de 26 bin 170, ve 2018’de 12 bin 247 olmak üzere toplam 430 bin 828 kişinin sürücü belgesi iptal edildi. Bakanlık, gerekçelerini de, “aşırı hız, kırmızı ışıkta geçme, 100 puanı doldurma, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, alkol, yayalara öncelik vermeme, emniyet kemeri gibi koruyucu tedbirler almama” gibi kuralların ihlali olarak sıraladı. Bakanlık, 9 yıllık sürede sürücü belgesi iptal edilenlerden tekrar geri alanların sayısını da 4 bin 52 olarak belirtti.

KAYNAK: MİLLİYET