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9 erkek öğrenciye tecavüz eden yurt görevlisinden mide bulandıran ifade

İzmir'de özel bir yurtta 9 erkek öğrenciye tecavüz eden görevli, suçlamaları kabul ederek 12 yaşındaki çocuğun kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini belirtti

9 erkek öğrenciye tecavüz eden yurt görevlisinden mide bulandıran ifade

İzmir'de özel bir yurtta 9 erkek öğrenciye tecavüz eden görevli, suçlamaları kabul ederek 12 yaşındaki çocuğun kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini belirtti

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:45
9 erkek öğrenciye tecavüz eden yurt görevlisinden mide bulandıran ifade
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İZMİR'İN Dikili İlçesi'ndeki özel bir yurtta 9 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ömer Faruk E. suçlamaları kabul etti. Zanlı, 12 yaşındaki bir öğrenci ile kendi rızasıyla birlikte olduklarını iddia etti. 2 çocuğun cinsel istismara uğradığı raporla doğrulandı .

YAŞADIKLARINI ANNESİNE ANLATTI

Habertürk Gazetesi'nden Mehmet İnmez'in haberine göre, İzmir'in Dikili İlçesi'nde özel bir yurtta Ömer Faruk E. isimli görevlinin öğrencilere cinsel istismarda bulunmasına yönelik skandala ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

12 yaşındaki çocuğun annesine yaşadıklarını anlatmasının ardından başlatılan soruşturmada, polis yurtta kalan 20'ye yakın çocukla görüştü. Pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmelerde, 3 çocuk Ömer Faruk E.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı.

Zanlının cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede ise çocuklara ait fotoğraflar ele geçirildi.

CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR PAYLAŞMIŞ

Öğrencilere baskı yapan Ömer Faruk E.'nin 9 çocukla WhatsApp'tan grup oluşturduğu, buradan cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar paylaştığı da ortaya çıktı. Ömer Faruk E.'nin 9 çocuğa istismarda bulunduğu yönünde bilgilere ulaşıldı.

KORKUNÇ İFADELER

Önceki gün tutuklanan Ömer Faruk E.'nin ifadesinde, "Öğrencilerin din dersine de giriyordum. 12 yaşındaki bir çocukla 2 defa cinsel ilişki yaşadım. 12 yaşındaki diğer çocuk ile kendi rızası ile birlikte oldum. WhatsApp konuşmalarından da anlaşıldığı gibi çocuk beni ilişkiye girmek için çağırdı. İddia edildiği gibi diğer çocukla ilişkim hiç olmadı" dediği öğrenildi.

DOKTOR RAPORUYLA KANITLANDI

Olayın ardından 3 çocuk hastaneye götürüldü. Yapılan ilk tespitte, 2 çocuğun cinsel istismara uğradığı doktor raporu ile belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cinsel istismara maruz kaldığı belirlenen 9 çocuk, Çocuk izleme Merkezi'ne (ÇİM) gönderildi.

İddiaların ardından Milli Eğitim Müdürlüğü'nce geçici olarak mühürlenen yurttaki bazı çocuklar ailelerinin yanına gitti, bazıları da özel bir yurda yerleştirildi. Yurdun 2011'de açıldığı 70 öğrenci kapasiteli olduğu ve ruhsatının da bulunduğu ortaya çıktı.

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Son Güncelleme: 24.12.2017 00:06
Anahtar Kelimeler:
HabertürkİzmirDikili3. Sayfa
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