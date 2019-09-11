85 ülkeden 250 gazeteci Alanya'ya geliyor

KURUCU Genel Başkanlık görevini Mehmet Ali Dim'in yürüttüğü Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), eylül ve ekim aylarında önemli organizasyonlara imza atmaya hazırlanıyor.

KGK NİĞDE PROGRAMI

Bu program 20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Gazetecilerin Niğde buluşmasında protokol ziyaretleri ve Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin ziyareti 20 Eylül'de yapılacak. 21 Eylül'deki KGK toplantısı Genel Başkan Mehmet Ali Dim’in konuşması ile başlayıp, protokol konuşmaları, plaket ve hediye sunumu, mesleki sunumlar ve katılımcıların konuşmaları ile sürecek. Aynı gün öğleden sonra düzenlenecek kültürel gezide müze, Niğde Kalesi, Hüdavent Hatun Türbesi, Gümüşler Manastırı ve Andaval Kilisesi gezilecek. Konuklar, aynı gün saat 17.00'de Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'nin olağan genel kurul toplantısına katılacaklar.

AZERBAYCAN KGK MEDYA BULUŞMASI

Bir diğer buluşma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle 13-17 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'da gerçekleşecek. 13 Ekim'de Azerbaycan'a ulaşacak olan konuklar 14 Ekim Pazartesi günü başkent Bakü'de şehir turu ile güne başlayacaklar. Haydar Aliyev Center, İçeri Şehir, Çeşme Meydanı ile tarihi ve turistlik yerlerin gezilmesinin ardından konuklar saat 16.00'da Bulvar Otel'de Azerbaycan KGK Medya Buluşması toplantısına katılacaklar. Azerbaycan ve Türkiye Milli Marşları'nın çalınması ve protokol konuşmalarıyla başlayacak toplantı, Türk Konseyi 10. Yıl etkinliğine katılan Dışişleri Bakanlarının konuşmaları, plaket ve hediye sunumuyla sürecek. Bu toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılması bekleniyor. Daha sonra KGK Meclisler Toplantısı gerçekleştirilecek.15 Ekim Salı günü Guba Ermeni Mezalimi Müzesi ve Mezarlığı'na ziyaretin ardından "Dünyadaki Çatışmalar ve Medya" konulu konferans gerçekleşecek. 16 Ekim Çarşamba günü ise KGK heyeti Azerbaycan medyasıyla buluşup, ortak toplantı yapacak.

DÜNYA RUS MEDYA KONGRESİ

Geçen yıl eylül ayında ABD'nin New York kentinde yapılan Dünya Rus Medya Kongresi'ne katılan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, dev örgütü Türkiye'ye davet etmişti. Bu davet üzerine 2019 yılındaki Dünya Rus Medya Kongresi'nin Türkiye’de yapılması kararı alınmıştı. Türkiye ve Rus gazetecilerin ağırlanacağı şehirlerin tanıtımına büyük katkılar sağlayacak olan bu dev organizasyon, 24-28 Ekim tarihleri arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun öncülüğü ve desteğiyle, KGK'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İlk etapta Ankara ve Alanya’da yapılması planlanan, 85 ülkeden 250 gazetecinin katılacağı Dünya Rus Medya Kongresi programına Kayseri de dahildi. Gezi programına ise Kapadokya ve Konya da alındı. Bu dev organizasyon Ankara’da Altındağ Belediyesi, Kayseri’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da ALTİD (Alanya Turistik İşletmeciler Derneği), ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) ve Lonicera Hotels'in destek ve sponsorlukları ile gerçekleştirilecek.

KAYSERİ'DE BÜYÜK HEYECAN

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KGK'nın ev sahipliğinde, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanlıklarının destekleriyle yapılacak organizasyon için ön çalışma yapmak üzere Kayseri’ye giden Rus heyetle görüştü. Aralarında Amerika, Kanada, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu 85 ülkeden 250 gazetecinin Kayseri’ye gelecek olmasının önemini dile getiren Başkan Büyükkılıç, dünyanın farklı ülkelerindeki Rus gazetecileri bir araya getiren Dünya Rus Medya Kongresi'nin Kayseri’nin dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

21. DÜNYA RUS MEDYA KONGRESİ PROGRAMI

Aralarında Amerika, Kanada, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu 85 ülkeden 250 Rus gazeteci, 24 Ekim Perşembe günü Ankara'ya gelecekler. 25 Ekim Cuma günü Rus gazeteciler Anıtkabir ve Ankara Kalesi gezilerinin ardından saat 15.00'de KGK'nın da katılımıyla Birleşik Konseyler Toplantısı'nı gerçekleştirecekler. Konuklar aynı gün akşam Kayseri'ye götürülecekler. 26 Ekim Cumartesi günü Kayseri şehir turu ve Erciyes gezisinin ardından Kapadokya gezisi gerçekleştirilecek. Aynı gün Konya'ya götürülecek olan konuklar, burada akşam yemeğinin ardından Semazen Gösterisi izleyip Alanya'ya hareket edecekler. Lonicera Otel’de konaklayacak konuklar 27 Ekim Pazar günü saat 09.00'da 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ni gerçekleştirecekler. Aynı gün teleferik gezisi, Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası ve tekne turu gibi Alanya kültür programına katılacak konuklar, gala yemeğinin ardından aynı gece tekneyle mehtap turuna çıkarılacaklar.