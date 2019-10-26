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85 ülkeden 160 gazeteci Kapadokya'da

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)'nın ev sahipliğinde düzenlenen 21. Dünya Rus Medyası kongresine katılmak üzere Türkiye'ye gelen 85 ülkeden 160 gazeteci Kapadokya bölgesini gezdi.

GÜNCEL 26.10.2019, 15:36 26.10.2019, 15:57
85 ülkeden 160 gazeteci Kapadokya'da
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85 ülkeden 160 gazeteci Kapadokya'da
85 ülkeden 160 gazeteci Kapadokya'da

TÜRKİYE'DE gerçekleştirilen Küresel Gazeteciler Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 21.Dünya Rus Medyası kongresine katılmak üzere ülkemize gelen 85 ülkeden Rus dili konuşan 170 gazeteci Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyaret etti. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim başkanlığında Kapadokya bölgesini ziyarete gelen gazeteciler Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret ederek buranın eşsiz güzelliklerini fotoğraflarken rehberlerden de Göreme Açık Hava Müzesi hakkında bilgiler aldı. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim yaptığı açıklamada, 21.Dünya Rus Medyası kongresine katılmak üzere ülkemize gelen ve 85 ülkede görev yapan 170 gazeteci ülkemizin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da misafir etmekten dolayı son derece mutluyuz dedi. Dim, "Küresel Gazeteciler Konseyi olarak misyonumuza uygun bir şekilde olarak ülkemizin, sektörümüzün menfaatleri, işbirliği, dayanışma, dostluk gibi unsurları artırmak için uluslararası çalışmalar yapıyoruz. Moskova'da merkezi olan Rus Medya konseyi de bizim bu alanda partnerimizdir. Rusya Devlet Başkanlığı tarafından kurulan önemli bir kuruluş. 85 ülkeden 10 bine yakın üyesi olan bir kuruluştur. Her yıl farklı ülkeden kongresini yapıyor. 21. Dünya Rus Medya kongresi de Türkiye'de yapıldı. Dün kongrenin başlangıcını Ankara'da yaptık. O toplantımıza da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay katıldı. Yine Türkiye'de çok sayıda yetkili vardı. Yarında Alanya'da hem kapanış programı var hem de çalıştayları var. Ama şimdi böyle bir grup gelince yani 170 tane Rus dili bilen gazeteci gelince bunların birçoğu Türkiye'ye ilk defa geliyor. Türkiye denilince akla ilk olarak tabi ki Kapadokya geliyor. Kapadokya'yı biz zaten en baştan itibaren programa koymuştuk. Kapadokya bölgesindeyiz. Ümit ediyoruz ki hem kendi sosyal medyalarında hem kendi çalıştıkları medya kurum ve kuruşlarında ülkemizden güzel bir şekilde bahsedecekler. Dünkü açılış kongresinde yine Fuat Oktay'ın bahsettiği gibi Soçi'de Türkiye ile Rusya'nın ortak mutabakatı ve Türkiye'nin Güneydoğusunda ki güvenlik sorununu aşması için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi anlaşmasının akabinde böyle bir seyahatin olması başka bir anlam ifade ediyor. Yani bu ülke arasındaki dostluğun, dayanışmanın ve iki ülke halkı arasındaki dostluk ve dayanışmanın daha da artacağı anlamında bir işaret. Bu bakımdan bu grubun bir misyonu da var. İnanıyoruz ki bu tür etkinlikler ülkemizin hem turistlik, hem ticari potansiyeli hem de mesleğimiz açısından dayanışmasına da katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

#Mehmet Ali Dim #21. Dünya Rus Medyası #Kapadokya #KGK #Küresel Gazeteciler Konseyi
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