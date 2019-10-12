81 yaşındaki Jane Fonda iklim krizi protestosunda gözaltına alındı
81 yaşındaki ABD’li oyuncu Jane Fonda, iklim krizi protestosu yaptığı Washington’daki ABD Kongresi binası önündeki merdivenlerde gözaltına alındı
GÜNCEL 12.10.2019, 00:13
81 yaşındaki ABD’li oyuncu Jane Fonda, iklim krizi protestosu yaptığı Washington’daki ABD Kongresi binası önündeki merdivenlerde gözaltına alındı. İsveçli iklim grevi öncüsü, 16 yaşındaki Greta Thunberg’den ilham aldığını ifade eden Fonda, protestolarını her cuma sürdürmeyi planladığını söyledi. Eylemde, Fonda'yla birlikte 16 eylemcinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.
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