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8 yıllık miras davası sona eriyor! 3 milyar dolar paylaşılacak

Türkiye ve dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan İşadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın mirası için mahkeme kararı ile bölüştürülme kararı alındı. Çocuklar arasındaki kavga nedeniyle 8 yıl sonra çözülebilen 3 milyar dolarlık miras davası, mirasçıların gayrimenkul seçimi ile sona erecek

8 yıllık miras davası sona eriyor! 3 milyar dolar paylaşılacak

Türkiye ve dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan İşadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın mirası için mahkeme kararı ile bölüştürülme kararı alındı. Çocuklar arasındaki kavga nedeniyle 8 yıl sonra çözülebilen 3 milyar dolarlık miras davası, mirasçıların gayrimenkul seçimi ile sona erecek

10 Ekim 2017 Salı 10:07
8 yıllık miras davası sona eriyor! 3 milyar dolar paylaşılacak
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İŞ ADAMI Mehmet Salih Tatlıcı’nın ardından çocukları arasında 8 yıldır süren 3 milyar dolarlık miras kavgasında sona gelindi. Mahkeme ikinci eş Nurten ve oğlu Uğur Tatlıcı’ya 2 hafta süre verip paylarına düşen gayrimenkulleri seçmelerini istedi.

Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, 1960’larda İstanbul’da açtığı tatlıcıyla iş hayatına atılan, 20 yılda Türkiye’nin ve dünyanın sayılı zenginleri arasına giren Mehmet Salih Tatlıcı’nın 3 milyar dolarlık mirasıyla ilgili süreçte paylaşım aşamasına gelindi. Mirasını ikinci eşi Nurten ve ondan olan oğlu Uğur Tatlıcı’ya bırakan işadamı Tatlıcı, vasiyetnamesinin 5’inci maddesinde saklı payları bulunan ilk eşi ve çocuklarının mirasında yer alan gayrimenkul ve menkuller üzerinde hak iddia edemeyeceğini, saklı paylarını Nurten ve Uğur Tatlıcı’dan nakit olarak alacaklarını belirtti.
Tatlıcı’nın ilk eşinden olan 2 oğlu ve bir torunu arasında başlayan ve 8 yıldır süren miras davasının tamamlanmasının ardından, taraflardan Mehmet Tatlıcı paylaşım için avukatı Sibel Engin aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Mehmet Tatlıcı, mirasta yer alan 50 gayrimenkulün paylaştırılmasını, paylaştırılması mümkün olmayanların da satılarak paydaşlığın bitirilmesini istedi.
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen davada avukat Sibel Engin, mirasçıların paylarının belli olduğunu belirterek, Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur’un seçimlik haklarını kullanmasını istedi. Nurten ve Uğur Tatlıcı’nın avukatı ise kesinleşen vasiyetnamede Mehmet Salih Tatlıcı’nın “Mirasçılarım hiçbir şekilde ortaklığın giderilmesi yoluna gitmesinler” vasiyetinde bulunduğunu belirterek, Nurten ve Uğur Tatlıcı’nın da seçimlik hakkını kullanmayacağını ve davanın reddini istedi.
2 HAFTA SÜRE VERİLDİ

Mahkeme Nurten ve Uğur Tatlıcı’nın seçimlik haklarını kullanması için 2 haftalık kesin süre vererek davayı erteledi. Anne oğlu şimdi mirastaki gayrimenkullerden istediklerini seçtikten sonra geri kalan gayrimenkullerdeki haklarının parasını diğer mirasçılardan isteyecekler.
 

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Salih TatlıcıMiras Kavgası
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