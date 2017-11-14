8 yaşındaki Melih, kalp krizi sonucu öldü

Yapılan ilk otopsiye göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Melih Ulusoy'un, bugün öğle vakti Uluborlu Musluk Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.a

OLAY , dün Uluborlu Ali Orhan Kirişoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Öğle tatili için okulun girişinde servis bekleyen 3'üncü sınıf öğrencisi Melih Ulusoy, fenalaştı. Yere yığılan çocuğu gören arkadaşları ve çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Melih'e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Melih Ulusoy, kurtarılamadı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.