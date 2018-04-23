8 aylık hamile kadını acımasızca tekmeleyip üzerine köpek saldı!

HATAY'DA bir saldırgan, 8 aylık hamile kadını sokak ortasında dövdü. Baygınlık geçirip yere düşen kadının karnına tekme atan ve köpeğini üstüne salan saldırgan kendisine müdahale edenlere de vurdu. Saldırgan motosiklete binip kaçmaya çalışırken boynuna sarılan bir asker tarafından durduruldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
HAMİLE KADIN MOTOSİKLETLİYİ UYARINCA DARP EDİLDİ
Show TV'nin haberine göre, korkunç olay 19 Nisan günü Hatay'da meydana geldi. Görüntülerde, trafiğe kapalı bir yolda motosikletiyle ilerleyen saldırganın, kendisini uyaran hamile kadına acımasızca vurmaya başladığı görülüyor.
KADININ ÜZERİNE KÖPEĞİNİ SALAN SALDIRIP YAŞLI ADAMA DA SALDIRDI
Yere düşen kadının karnına tekme atan saldırgan, köpeğini de kadının üzerine saldırtıyor.
YOLDAN GEÇEN ASKER SALDIRGANI YAKALADI
Kendisine müdahale eden yaşlı bir adama da saldıran Haluk İ. adlı şahsı, yoldan geçen bir asker etkisiz hale getiriyor.
KADIN HASTANEYE KALDIRILIRKEN SALDIRGAN SERBEST KALDI
8 aylık hamile kadın iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan saldırganın kısa süre sonra serbest kaldığı iddia edildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.