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8 aylık hamile kadını acımasızca tekmeleyip üzerine köpek saldı!

Hatay'da 8 aylık hamile kadını tekmeleyerek döven saldırgan, araya giren yaşlı adamı da darp etti. Yoldan geçen askerin yakaladığı saldırgan, serbest bırakılırken hamile kadın hastaneye kaldırıldı

8 aylık hamile kadını acımasızca tekmeleyip üzerine köpek saldı!

Hatay'da 8 aylık hamile kadını tekmeleyerek döven saldırgan, araya giren yaşlı adamı da darp etti. Yoldan geçen askerin yakaladığı saldırgan, serbest bırakılırken hamile kadın hastaneye kaldırıldı

23 Nisan 2018 Pazartesi 16:43
8 aylık hamile kadını acımasızca tekmeleyip üzerine köpek saldı!
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HATAY'DA bir saldırgan, 8 aylık hamile kadını sokak ortasında dövdü. Baygınlık geçirip yere düşen kadının karnına tekme atan ve köpeğini üstüne salan saldırgan kendisine müdahale edenlere de vurdu. Saldırgan motosiklete binip kaçmaya çalışırken boynuna sarılan bir asker tarafından durduruldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

HAMİLE KADIN MOTOSİKLETLİYİ UYARINCA DARP EDİLDİ

Show TV'nin haberine göre, korkunç olay 19 Nisan günü Hatay'da meydana geldi. Görüntülerde, trafiğe kapalı bir yolda motosikletiyle ilerleyen saldırganın, kendisini uyaran hamile kadına acımasızca vurmaya başladığı görülüyor.

KADININ ÜZERİNE KÖPEĞİNİ SALAN SALDIRIP YAŞLI ADAMA DA SALDIRDI

Yere düşen kadının karnına tekme atan saldırgan, köpeğini de kadının üzerine saldırtıyor.

YOLDAN GEÇEN ASKER SALDIRGANI YAKALADI

Kendisine müdahale eden yaşlı bir adama da saldıran Haluk İ. adlı şahsı, yoldan geçen bir asker etkisiz hale getiriyor.

KADIN HASTANEYE KALDIRILIRKEN SALDIRGAN SERBEST KALDI

8 aylık hamile kadın iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan saldırganın kısa süre sonra serbest kaldığı iddia edildi.

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HatayTekmeShow TV
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