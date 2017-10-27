 74 yılın anıları bu kitapta

"TÜFEKTEKİ Gravür" adlı kitabını çıkaran Baba, bugün imza günü düzenleyecek. Bahçeşehir Alanya Koleji'nde bugün saat 14.00'de düzenlenecek olan imza gününe tüm Alanya halkı davetli. Kitaptan elde edilecek tüm gelirin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlanacağını söyleyen Baba, tüm kitapseverleri imza gününe davet etti.

