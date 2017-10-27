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 74 yılın anıları bu kitapta

Bahçeşehir Alanya Koleji'nin Kurucusu Cihan Baba ve Burcu Baba çiftinin babaları Eczacı Hüseyin Baba, 74 yıllık anılarını bir kitapta topladı

 74 yılın anıları bu kitapta

Bahçeşehir Alanya Koleji'nin Kurucusu Cihan Baba ve Burcu Baba çiftinin babaları Eczacı Hüseyin Baba, 74 yıllık anılarını bir kitapta topladı

27 Ekim 2017 Cuma 21:06
 74 yılın anıları bu kitapta
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"TÜFEKTEKİ Gravür" adlı kitabını çıkaran Baba, bugün imza günü düzenleyecek. Bahçeşehir Alanya Koleji'nde bugün saat 14.00'de düzenlenecek olan imza gününe tüm Alanya halkı davetli. Kitaptan elde edilecek tüm gelirin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlanacağını söyleyen Baba, tüm kitapseverleri imza gününe davet etti.
 

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Bahçeşehir Alanya KolejiTüfekteki Gravür
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