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'7/24 Alo 174 var'

Gazipaşa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2017 yılında gıda üretimi, satışı ve toplu tüketimi yapılan işletmelere yönelik bin 241 denetim gerçekleştirildi

'7/24 Alo 174 var'

Gazipaşa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2017 yılında gıda üretimi, satışı ve toplu tüketimi yapılan işletmelere yönelik bin 241 denetim gerçekleştirildi

08 Ocak 2018 Pazartesi 20:59
'7/24 Alo 174 var'
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1 OCAK-31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 10 işyerine 45 bin TL idari para cezası uygulandı. Yıl boyunca devam eden denetimlerde 120 numunenin toplandığını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Nazan Durak Özçelik, "Yıl boyunca üretim ve toplu tüketim yerlerini ve gıda satış yerlerini sıklıkla denetliyoruz. Aldığımız numuneler ile ilgili olumsuz bir duruma rastlanmadı. Ufak tefek aksaklıklar için de gerekli uyarılarımızı yaptık. Ayrıca, tüketicilerimiz herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıkları zaman direkt müdürlüğümüze başvurabilir veya Alo 174 Gıda Hattı'nı arayıp ihbar edebilirler. Genel anlamda Gazipaşa'da üretim ve toplu tüketim yerleri ve vatandaşlarımız oldukça duyarlı" dedi.
GİZLİ DENETÇİLER VAR
Alo 174 Gıda Şikayet Hattı sayesinde gizli denetçilerin olduğunu da belirten Müdür Özçelik şöyle konuştu: "Alo 174 tam olarak bilinmiyor. Bizler yıl içerisinde denetimlerimizi yapıyoruz. Ancak gittikleri işletmede, işin mutfağını merak eden ya da olumsuzluklarla karşılaşanlar Alo 174’ü arayarak o işletmenin denetlenmesini isteyebilir. Yapılan denetim sonucunda da kişiye bilgi verilir. Gizli denetçilerin olduğu bir sistem. Alo 174 her zaman ve 7 gün 24 saat aktif bir şekilde hizmet veriyor."

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Anahtar Kelimeler:
GazipaşaTarımDenetim
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