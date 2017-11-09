70 yıldır açık olan genelev kapatıldı

MERKEZDE yaklaşık 70 yıldır açık olan genelev, halkın şikayetlerini değerlendiren Niğde Belediye Meclisi’nin aldığı kararla kapatıldı. Hıdırlık Mevkii’nde bulunan genelevin kapatılmasıyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Buranın daha önceden kararı alınmıştı. Süresi çoktan geçti. Oradaki işletmeciyle görüşerek birlikte karar aldık. Oradaki binada ruhsatsızdı yapımı iyi şartlarda da değildi. Ruhsatsız bir yapı olması nedeniyle de yıkılması gerekiyor" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.