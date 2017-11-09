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70 yıldır açık olan genelev kapatıldı

70 yıldır açık olan Niğde Genelevi, Belediye Meclis kararıyla kapatıldı. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Ruhsatsız bir yapı olması nedeniyle de yıkılması gerekiyor" dedi

70 yıldır açık olan genelev kapatıldı

70 yıldır açık olan Niğde Genelevi, Belediye Meclis kararıyla kapatıldı. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Ruhsatsız bir yapı olması nedeniyle de yıkılması gerekiyor" dedi

09 Kasım 2017 Perşembe 13:42
70 yıldır açık olan genelev kapatıldı
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MERKEZDE yaklaşık 70 yıldır açık olan genelev, halkın şikayetlerini değerlendiren Niğde Belediye Meclisi’nin aldığı kararla kapatıldı. Hıdırlık Mevkii’nde bulunan genelevin kapatılmasıyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Buranın daha önceden kararı alınmıştı. Süresi çoktan geçti. Oradaki işletmeciyle görüşerek birlikte karar aldık. Oradaki binada ruhsatsızdı yapımı iyi şartlarda da değildi. Ruhsatsız bir yapı olması nedeniyle de yıkılması gerekiyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
GenelevNiğde Genelevi
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