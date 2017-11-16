Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108465
ALTIN
159.006
DOLAR
3.8669
STERLİN
5.1004
EURO
4.5482
İlaç almayı unutmak tarih oluyor!
İlaç almayı unutmak tarih oluyor!
Gen tedavisinde yeni bir yöntem deneniyor!
Gen tedavisinde yeni bir yöntem...
1 haftada 5 kilo verdiren ev yapımı tarif!
1 haftada 5 kilo!
banner468

70 yaşında organik ördek çiftliği kurdu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki adam, organik ördek çiftliği kurdu. Bir merak üzerine bu işe başladığını belirten yaşlı adam, ördek etinin de çok lezzetli olduğunu ve meraklılarının gelip aldığını söyledi

70 yaşında organik ördek çiftliği kurdu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki adam, organik ördek çiftliği kurdu. Bir merak üzerine bu işe başladığını belirten yaşlı adam, ördek etinin de çok lezzetli olduğunu ve meraklılarının gelip aldığını söyledi

16 Kasım 2017 Perşembe 14:58
70 yaşında organik ördek çiftliği kurdu
banner404

ELBİSTAN'A bağlı Izgın Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Ali Türk, ilerleyen yaşına rağmen bir köşeye çekilip oturmak yerine, organik ördek yetiştirmeye karar verdi. Türk, bu kararının ardından çiftlik kurmak için Pınarbaşı olarak adlandırılan bölgede bulunan doğal sulama kanalındaki sazlık alanı seçti. Çiftlik için hiç kimseden destek almadan 20 bin liraya yakın para harcayan Türk, bin adet civcivle organik ördek yetiştiriciliğine başladı. Sulama kanalının etrafını tel örgüyle çeviren Türk, kendisi için de küçük bir kulübe yaptı. Gününü çiftlikte geçiren Türk, yaklaşık 3 aylık bir sürecin ardından ördeklerini yetiştirmeyi başardı.


"BİR MERAK ÜZERİNE BU İŞE BAŞLADIM"

Doğal ortamda yetişen ördeklerine sadece akşamları Mısır yedirdiğini söyleyen Türk, "Bir merak üzerine bu işe başladım. Geçen yıl hindi beslemiştim. Ama çok bir gelir elde edememiştim. Bu yıl da tamamen doğal sazlık alanın içerisinde ördek yetiştirmeye karar verdim. Ördeklerim, 2 bin dönümlük merada yayılıyor. Ben ekstradan bir şey yedirmiyorum. Sadece akşamları mısır veriyorum. Kendi hallerinde büyüyorlar. 70 yaşındayım. Eve çekilip oturmam lazımken bir merak işte bu şekilde hayatımı devam ettiriyorum. Çok bir kazancımız olmadı ama inşallah sonu iyi olur" diye konuştu.

Kurduğu ördek çiftliğinin bölgede tek olduğunun da altını çizen Ali Türk, "Maraş’ta, Malatya’da böyle bir çiftlik yok. Böyle doğal bir yer de yok zaten. Tamamen doğal bir ortamda yetişiyorlar. Bin tane ördeğim vardı. Bir kısmını sattım. Şuanda 450 tanesi kaldı" ifadelerini kullandı.

Türk, "Ördeklerimin lezzeti bir numara. 1,5-2 kilogram geliyorlar. Tanesini, 25-30 TL’den satıyorum. Meraklıları gelip alıyor. Bilenler alıyor. Afşin’den çok geliyorlar" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ÖRDEK ÇİFLİĞİElbistanKahramanmaraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Reza Zarrab olayının sırrı çözüldü! Cezaevinde kavga edince...
Reza Zarrab olayının sırrı çözüldü! Cezaevinde kavga edince...
Yataktaki ihanet fotoğraflarına 30 milyon lira istedi
Yataktaki ihanet fotoğraflarına 30 milyon lira istedi
Deniz Gezmiş hakkındaki idam kararı online satışta
Deniz Gezmiş hakkındaki idam kararı online satışta

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim