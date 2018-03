70 yaşında okumaya karar verdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Okuma Yazma Seferberliği' kapsamında Türkiye genelinde renkli sınıflar oluştu. Antalya'nın Kepez ilçesindeki Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi'ne de aynı mahallede oturan 6 kadın, okuma yazma öğrenmek için başvurdu. Yaşları 50 ile 70 arasında değişen kadınlar, torunlarının sınıflarının adı olduğunu belirterek, kendi sınıflarının adının da 'Zambak' olmasını istedi. “Zambak gibi açıp okuyacağız" diyen kadınlar, torunlarının rengarenk kalemleri ve defterlerini de alarak her gün eğitim merkezinin yolunu aşındırıyor.

HERKESİN AMACI FARKLI

Kurs öğretmenleri Fatma Özalp ve kurum yöneticilerinin kalplerini kazandığını belirten kadınların hepsi farklı amaçlarla merkeze geliyor. Kimisi resmi kurumlarda sıkıntı yaşadığı için, kimisi toplu ulaşım araçlarına yanlış bindiği için, kimisi hastanede beklerken okuyamadığı sırası için, kimisi de telefonda arayan kişini kim olduğunu bilmek için kursa geldiğini kaydetti.

'CAHİLSİN' DENİLİNCE

Bisküvilerini çaylarına batırarak ders işleyen kadınlardan 70 yaşındaki Melahat Kaya, kendisine 'Cahilsin' denmesinden duyduğu rahatsızlık sonrası okuma yazma öğrenmeye karar verdi. Kaya, “Sen cahilsin sus, aklın ermez diyorlar. Devlet kapısına gidiyorum beni notere gönderip cahilsin kağıdı çıkarttırıyorlar. Evde bir konu geçiyor, ben de bir şeyler söylemek istiyorum, 'Sen sonra konuş, aklın ermez cahilsin' diyorlar. Çok istiyorum ama kafam almıyor. Kızlarım, torunlarım bana okumazsan benimle konuşma diyor, bu kez öğreneceğim" diye konuştu.

'OKUMADAN GİTMEYECEĞİM'

58 yaşındaki Fatmana Simav ise “Küçükken babam beni dövdü, ben de okula gitmedim. Kursa gideceğim zaman da eşimi kaybettim. Her şey başıma kaldı, mecbur okumam lazım. Şimdi az çok okuyabiliyorum, okumadan gitmeyeceğim" dedi.

GAZETE OKUMAK İSTİYOR

64 yaşındaki Şerife Kaya da “Hastanede sıramızı beklerken numaralar yanıyor, okumayı bilmediğim için sıra bizim mi bilemiyoruz. Biriyle gitmemiz gerekiyor ama o da her zaman olmuyor. Yandakine sorsan 'Görmüyor musun, numara yanıyor diyorlar. En çok istediğim şey ise gazete okumak, öğrenince çok gazete okuyacağım" dedi. 57 yaşındaki Gülten Sarı, cep telefonunda arayan kişinin kim olduğunu bilmek, 50 yaşındaki Zarife Güven ise dolandırılmaktan korktuğu için okumayı öğrenmek istiyor.

25 BİN KİŞİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR

Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı, önceki yıllarda gerçekleştirilen okuma yazma kurslarında Antalya'nın yüzde 99 başarı ile Türkiye birincisi olduğunu söyledi. Bu kampanya ile kalan yüzde 1'lik kısma da okuma yazmayı öğretmek istediklerini belirten Çarkçı, “Ülkemizde 2.5 milyon kişi, Antalya'da da 25 bin kişi okuma yazma bilmiyor. Kentimizde bu 25 bin kişiye de eğitim vererek herkesin kendi ihtiyacını karşılayacak kadar okuma yazma öğrenmesini sağlamak istiyoruz" diye konuştu.