7 milyon nadir hasta için Alanya’da farkındalık yaratıldı

28 ŞUBAT bütün dünyada nadir hastalıklara dikkat çekilmesi adına özel bir gün, Nadir Hastalıklar Günü. Şubat ayının diğer 11 aya göre farkı ve 4 yılda bir 29 gün çekmesiyle alakalı her yılın 28 Şubat’ında dikkat çekilen nadir hastalıklara ilişkin Alanya çocukları da bir etkinlik gerçekleştirdi. Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen Sema Eray Erdem Ortaokulu öğrencileri gerek nadir hastalıklara sahip insanların toplumsal entegrasyonu gerekse de tedavi süreçlerinde yaşanan sıkıntılara yönelik farkındalık yarattılar. Türkiye’de nadir hastalık sahibi 7 milyon birey olduğunu ifade eden çocuklar Atatürk Anıtı önünde vatandaşlar için hem bilgilendirme çalışması yaptılar, hem de mavi kurdele takarak nadir hastalıklara dikkat çektiler.

NADİR HASTALIK NEDİR?

Genel nüfusa kıyasla az sayıda insanda görülen hastalıklara nadir hastalık olarak adlandırılıyor. Tıp literatüründe yaklaşık olarak 7 bin nadir hastalık bulunmakta olup bu hastalıkların tamamı genetik özellikler gösteriyor. Nadir olmakla birlikte bulaşıcı ve otoimmün hastalıklar ile bazı kanser türleri de nadir hastalıklar kategorisinde değerlendiriliyor. Günümüzde birçok nadir hastalığın nedeni bilinmezken çoğunlukla kronik ve ilerleyici hastalıklar olduğu belirtiliyor. Hastalıkların bir kısmında belirtiler doğumda veya çocukluk döneminde gözlemlenebilirken genele bakıldığında hastalıkların yüzde 50’den fazlası erişkinlik döneminde ortaya çıkıyor.

TÜRKİYE’DE SAYI 7 MİLYON

Dünyada yaklaşık olarak 300-350 milyon kişinin nadir hastalıklardan muzdarip olduğu düşünülürken, Türkiye’de bilinen net sayı 7 milyon. Uzmanlar Türkiye’de sayının yüksek olmasının sebebini akraba evliliği olarak gösteriyor. Zira nadir hastalıkların neredeyse tamamı genetik geçişli. Nadir hastalıkların görüldüğü 5 yaş altı çocukların yüzde 35’inin ise hayata gözlerini yumduğu belirtiliyor.

TEŞHİS EDİLEBİLMESİ ORTALAMA 7 YIL

Nadir hastalık tanımına uyan 6 bin ila 7 bin arasında hastalık var ve Türkiye’de hastalığın teşhis edilebilmesi ortalama 7 yıl sürüyor. Nadir hastalık mağduru kişi Türkiye’de ortalama 8 ayrı doktora gidiyor ve hastalığın teşhis edilebilmesi çoğu vakada 7 yılı buluyor.

HASTALIKLARI NADİR, İLAÇLARI YETİM!

Nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların araştırma-geliştirme süreçlerinin oldukça güç, zaman alıcı ve yüksek maliyetli olmadı piyasa arzlarını düşürüyor. Dolayısıyla az sayıda üretiliyor. Bu nedenle de bu ilaçlar “Yetim İlaç” olarak adlandırılıyor. Türkiye’de hastalara ulaştırılan yetim ilaçların hepsi yurtdışından geliyor. Ruhsatlı olmayan yetim ilaçlar ise Türk Eczacıları Birliği (TEB) aracılığıyla zaman alan bir süreç sonunda hastalara ulaştırılıyor. Arz, talep ve üretim az olunca da ilaç fiyatları yükseliyor ve hastalıktan muzdarip insanların da ilaçlara ulaşması zorlaşıyor.

ALANYA’DA FARKINDALIK YARATILDI

Sema Eray Erdem Ortaokul öğretmeni Volkan Güneş, kendisinin de nadir hastalıktan muzdarip bir birey yakını olduğunu ifade ederek “Gerçekten çok zor. Babam MS hastası. Bu hastalıklar için uygulanan tedavi yöntemlerinin çoğu ömrü uzatmaya ve hastalığın ilerlemesini durdurmaya yönelik. Dolayısıyla süreç hem hastaları hem de yakınlarını gerçekten zor oluyor. Hastalık sahibi insanların çoğunluğu toplumsal anlamda dışlanmayla karşılaşıyor. Bu da psikolojik olarak bir çöküntü yaratıyor. Bizler okul bünyesinde nadir hastalıklara dikkat çekmek adına öğrencilerimizle birlikte ‘1 milyon Kurdele’ adıyla bir proje hazırladık. Proje kapsamında okulumuzda bilgilendirme çalışmaları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün de burada, Atatürk Anıtı’ndayız. Öğrencilerimiz burada bilgilendirmeler yaparak nadir hastalıklara yönelik farkındalık yaratacaklar. Amacımız bu tip hastalıklardan muzdarip bireylerin toplumsal entegrasyonunu sağlamak ve hastalıklara karşı bilgi vererek farkındalık yaratmak” dedi.

İŞTE NADİR HASTALIKLARDAN BAZILARI

Nadir hastalıklara verilebilecek bazı örnekler ise şu şekilde:

ELEFANTIYAZİS (FİL HASTALIĞI): ALANYA’DA DA GÖRÜLMÜŞ BİR VAKA

Halk arasında fil hastalığı olarak bilinen elefantiyazis veya lenfödem daha çok tropikal bölgelerde yaşayan insanlarda görülüyor. Bir tür ipliksi solucanın larvalarının, sivrisinekler tarafından taşınarak insanlara bulaştırılması şeklinde oluşuyor. Bu şekilde oluşan hastalık lenf damarlarının tıkanıp, iltihaplanmasıyla ilerliyor.



ALVEOLER MİKROLİTİAZİS: EN ÇOK TÜRK’LERDE GÖRÜLEN HASTALIK

Tüm dünyada en çok Türklerde görülen tek hastalık! Hastalığın Türklerde sık görülmesinin nedeni bilinmiyor. Alveoler mikrolitiazis, akciğer dokusunda hava kesecikleri içinde sayısız, minik küçük taşların oluşumu ile karakterize bir hastalık. Hastalık ilk kez 1918 yılında tanımlanmış ve 2001 yılına kadar 424 kişide bu hastalığın saptandığı bildirilmiş.

MPS: ÜLKEMİZDE 1000 KİŞİ MSP’Lİ

Çok nadir rastlanan hastalıklar arasında yer alan MPS’nin teşhis edilebilmesi kadar tedavisi de çok zor. Ülkemizde yaklaşık 1000 MPS hastası olduğu tahmin ediliyor. Vücutta enzim adı verilen özel maddelerin üretilememesi ya da az üretilmesine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkta, parçalanamayan şeker zincirleri vücuttaki hücreler ve dokularda vücuda zarar verecek boyutta aşırı miktarda birikiyor. Bu birikme de hücrelerde ilerleyici bir hasara yol açıyor. Bunun sonucunda hastanın görünümünden fiziksel becerilerine ve zeka gelişiminde bozulmaya dek birçok sorun ortaya çıkıyor.

PROGERİA: 1 YILDA 10 YAŞ ALIYORLAR

Halk dilinde ‘erken yaşlanma’ hastalığı olarak bilinen Progeria, çok nadir görülen bir hastalık. Dünyada, 8 milyonda bir görülüyor. Progeria hastaları ortalama 13 yıl yaşıyor. 1 yılda 10 yaş kadar yaşlanıyorlar. Bugüne kadar kaydedilmiş en yaşlı hastanın yaşı 45.

OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA: KEMİKLERİ CAM GİBİ KIRILIYOR

Adı üzerinde, kişinin vücudundaki kemikler tıpkı bir cam misali kolay ve sık kırılabiliyor! Henüz bir tedavisi olmayan genetik geçişli cam kemik hastalığı, kemiğin temel maddesini oluşturan bağ dokusunda kalıtsal bir bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkıyor.

ALBİNİZM: CİLTLERİ VE SAÇLARI BEYAZLAŞIYOR

Cildimize, saçımıza ve gözlerimize renk veren melanin pigmenti vücutta ya hiç bulunmuyor ya da çok az bulunuyor. Hal böyle olunca albinizm hastaları her yaşta bembeyaz saçları ve bembeyaz ciltleri ile dikkat çekiyor. Ciltleri güneş ışınlarına karşın tamamen korumadan yoksun olduğundan cilt kanserine yakalanma riskleri artıyor.



TOURETTE SENDROMU: TİKLERLE KENDİNİ BELLİ EDİYOR

Halk arasında ‘tik’ olarak adlandırılan, istem dışı sık sık göz kırpıştırma, kafayı sürekli sağa sola sallama, omuz oynatma, karşısındakinin sözlerini sesli veya kendi kendine sessizce tekrar etme, çeşitli sesler çıkarma hatta uçacakmış gibi kanat çırpma hareketi derken liste uzayıp gidiyor.

BOYNUZ HASTALIĞI: İLK VAKA 1500’LÜ YILLARA KADAR GİDİYOR

İnsanlarda nadir görülen bir deri hastalığı olan Boynuz Hastalığı, insanlarda boynuz çıkmasına sebep oluyor. Çok sayıda epidermal lezyonun sebep olabildiği insan boynuzları deri ile ilgili bir rahatsızlık. Dünyada ise çok nadir görülen bir durum. Dünya Cerrahi Onkoloji Dergisi'ne göre deriyle bağlantılı boynuz oluşumu özellikle erkeklerde 55 yaş üstü, kadınlarda ise 65 yaş üstünde görülebiliyor. Son derece nadir gözükse de kaydedilen ilk deriyle bağlantılı boynuz oluşumu vakası 1500'lü yıllara kadar gidiyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 16:12