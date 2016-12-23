7 ilde eğitime kar engeli!

KONYA ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler başta olmak üzere Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Derebucak, Karapınar, Kulu, Kadınhanı, Altınekin, Hüyük, Sarayönü ve Akşehir'de okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.



AKSARAY

Aksaray'da, kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 23 Aralık Cuma ara verildiğini belirtti.



HATAY

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, eğitime 1 gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Yayladağı-Antakya Karayolu ile ilçeye bağlı 38 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkez ve mahallelerde iki gündür elektrik, su ve internet kesintisi yaşanıyor. İlçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerdeki okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi

Karayolları ekipleri Yayladağı-Antakya Karayolu'nu açmak için çalışmalarını sürdürüyor ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma çalışları sekteye uğruyor.

Yolda mahsur kalan araçlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.



AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Konu ile ilgili Bolvadin ilçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların 1 gün (23 Aralık Cuma) süreyle tatil edildiği kaydedildi. Açıklamada tatil nedenin ise yoğun kar yağışı olduğu ifade edildi.



GAZİANTEP

Gaziantep'te taşımalı sistem ve özel eğitim verilen okullar Cuma günü için tatil edildi.

Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan eğitim-öğretim hizmetleri değerlendirme toplantısında kent genelindeki taşımalı sistem ve engellilere eğitim verilen okulların 23 Aralık Perşembe günü tatil edilmesi kararı alındı. Toplantıda ayrıca hava muhalefeti olmadığından bugün tatil edilen ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim ve öğretime Cuma günü devam edileceği kararı da alındı.



MERSİN

Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullarda yarın da eğitime ara verildi.



ISPARTA

Isparta'nın Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 23 Aralık Cuma ara verildi.





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