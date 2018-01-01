61 milyonluk büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

YILBAŞI çekilişi 2018 büyük ikramiye hangi illere çıktı? Büyük ikramiyenin çıktığı illerin listesi merak ediliyor ve talihlilerin nerelerden olduğu araştırılıyor. 61 milyon TL’lik büyük ikramiye dörde bölündü ve ikramiye çeyrek bilete isabet etti. İkramiyenin dörde bölünmesinin ardından talihlilerin hangi ilden hangi ilçelerden olduğu merak ediliyor. Yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL’yi kazandıran numaralar; 9794035 oldu. Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.

61 MİLYON TL NEREYE İSABET ETTİ?

61 milyon TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği iller belli oldu. Talihlilerden birisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden çıktı. Bir diğer talihlinin ili ise Samsun. Antalya’dan bir kişi ve İstanbul’dan bir kişi daha 61 milyon TL’yi bölüşecek şanslı kişiler arasında yer alıyor.

61 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

9794035

31 Aralık 2017 Milli Piyango oyunu özel çekilişinin en büyük ikramiyesi sahibini buldu. Biletin çeyrek bilete isabet ettiği açıklandı. Talihlilerin 1’ KKTC, 1’i Samsun, 1’i İstanbul, 1’i Antalya oldu.

10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

0798081

Biletin çeyrek bilete isabet ettiği açıklanırken, 2 biletin İstanbul’da bir biletin Ankara’da bir diğer biletin de İzmir’de satıldığı öğrenildi.

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

2551923

Bilet çeyrek bilete isabet etti. Biletlerin 3’ü İstanbul’dan 1’i İzmir’den çıktığı açıklandı.

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

9201621

2 milyon TL kazanan bilet yarım bilet oldu. Biletler, İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı.

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

8757022

1 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilete isabet etti. Biletlerin 2’sinin İstanbul, 1’i Gaziantep 1’i Ankara’ya isabet etti.

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

4136086

500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin 3'ünün İstanbul 1'i Antalya'dan olduğu açıklandı.

Milli Piyango amorti sonuçları açıklandı. Milli Piyango amorti sonuçlarına göre çıkan sayılar;

4 ve 6 oldu.