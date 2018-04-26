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60 yıllık yol sorunu çözüldü

Gazipaşa’nın Bakılar Mahallesi, Karaöz Sokak'ta ikamet eden 81 yaşındaki Neziha Güneş, 60 yıldır açılmasını beklediği evinin yoluna kavuştu

60 yıllık yol sorunu çözüldü

Gazipaşa’nın Bakılar Mahallesi, Karaöz Sokak'ta ikamet eden 81 yaşındaki Neziha Güneş, 60 yıldır açılmasını beklediği evinin yoluna kavuştu

26 Nisan 2018 Perşembe 23:45
60 yıllık yol sorunu çözüldü
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TORUNUNUN durumu Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik’e bildirmesi üzerine bir hafta önce başlayan çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Yolu açılan Neziha Teyze, kendisini ziyarete gelen Başkan Çelik’e dualar etti. Yolu açıldığı için adadığı kurbanı da kesen Neziha Teyze, “Allah senden razı olsun, ayağını taşa değdirmesin. Ben 60-70 yıldır bu evin kayıtlarını sırtımda taşıdım. Bu sırtım neler çekti. Rahmetli kocamı sırtımızda hastaneye kaldırırdık. Kocamı taşırken çoğu kere bu dereye düşürdük. Kendisi yol yapılmadığı için gözü açık gitti. Sayenizde biz yola kavuştuk” dedi. Kendisine her seçim döneminde söz verildiğini ancak kimsenin sözünü tutmadığını dile getiren Zeliha Teyze, “Onlara kızgın değilim ama size çok dua ediyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin” diyerek dua etti. Neziha Teyze’nin duasını almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çelik ise, “Neziha Teyze’nin durumu bize ulaşır ulaşmaz ekiplerimizi buraya gönderdik. Yaklaşık bir haftadır süren çalışmalar sonucu yolu açtık. Burası kırsal bir mahalle değil, merkez mahallesi. Bu zamanda bir vatandaşımızın yolu olmadan bu halde yaşamasına asla izin vermeyiz. İnşallah yol oturduktan sonra asfaltını da dökerek yolu daha güzel hale getireceğiz. Neziha Teyze ve onun gibilerin bizlere yaptığı dualar bizleri ayakta tutuyor. Allah onlardan razı olsun, hayırlı uzun ömürler versin” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
BakılarGazipaşa
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