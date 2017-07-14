6 PKK'lı teslim oldu!

ŞIRNAK Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "14.07.2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütünden kaçtıklarını beyan eden bir (1) yaşı küçük toplamda altı (6) kişi Silopi Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi.