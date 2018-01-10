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6 aylık hamile kadın çatıdan düştü

Talihsiz kadın ve 6 aylık bebeği hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının çatıdan düşme anı kamerada

6 aylık hamile kadın çatıdan düştü

Talihsiz kadın ve 6 aylık bebeği hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının çatıdan düşme anı kamerada

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:37
6 aylık hamile kadın çatıdan düştü
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ISPARTA'DA 6 aylık hamile kadın, 3 katlı evin çatı katından düşerek bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Talihsiz kadının çatılan düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 
  Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz pazartesi günü Yedişehitler Mahallesi’ndeki Deregüme Caddesi’nde bulunan Kiraz Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, çatı katında eşya taşıdığı sırada diğer binaya geçmek isteyen Şerife Çakar (25), sabah saat 09.00 sıralarında 3 katlı binanın çatısından önce park halinde bulunan motosikletin üzerine, ardından evin önünde bulunan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Genç kadının eşyaları da etrafa saçıldı.
  Çevredekiler tarafından olayın fark edilmesi üzerine, 112 acil servis ekipleri ve polise haber verildi. Olayı gören genç kadının ailesi ne yapacaklarını şaşırarak fenalık geçirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadına müdahale etti. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
  Olay yerinden ambulansa alındıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Çakar ve 6 aylık bebeği kurtarılamadı.
  Talihsiz kadının evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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6 AylıkHamile KadınHamileçatı
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