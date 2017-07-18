6 ayda 190 bin kaza yaşandı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2016’nın ilk altı ayında 83 bin 566 kaza meydana gelirken, bu yıl ilk altı ayda 190 bin 509 oldu" dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı trafik kaza istatistikleri değerlendiren TESK Genel Başkanı Palandöken, "2016’nın Haziran ayında 336 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybederken, bu yıl Haziran'da bu sayı 340 oldu. 2016’nın ilk altı ayında ise toplamda 1.510 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bu yıl Haziran ayı itibariyle bu sayı aynı kaldı. Yılın ilk 6 ayında en çok kaza türü olan yandan çarpma şeklinde 24 bin 170 kaza gerçekleşti. İlk altı ayda ölümlü, yaralanmalı kazalar en çok 7 bin 527 kaza ile İstanbul’da, 45 kaza ile en az Tunceli’de oldu" diye konuştu.

'2016'YA GÖRE KAZALAR 2 KATINA ÇIKTI'

Trafik kazalarının en çok sürücü hatalarıyla gerçekleştiğini vurgulayan Palandöken, vatandaşı uyararak, "2016 Haziran ayında 16 bin 962 kaza olmuşken, bu yıl Haziran ayında bu sayı 34 bin 749’a çıktı. 2016’nın ilk altı ayında 83 bin 566 kaza meydana gelirken, bu yıl ilk altı ayda 190 bin 509 oldu. Yine 2016’nın Haziran ayında 336 vatandaşımız ilk altı ayda 1.510 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybederken, bu yıl Haziran'da 340, altı aylık süreçte ise yine 1.510 vatandaşımız olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazalar en çok sürücü hataları sebebiyle gerçekleşiyor. Vatandaş trafik kurallarına özellikle yazın daha çok dikkat etmeli. Yol bakım çalışmaları, asfalt erimeleri ile trafiğe çıkan araç sayısı artışı göz önünde bulundurulmalı" ifadelerini kullandı.

'EN ÇOK OTOMOBİLLE KAZA YAŞANDI'

Palandöken, trafik kazalarına karışan araç cinsinin en çok otomobil olduğunu belirterek, "Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarına karışan araç cinsleri en çok otomobil ile yaşandı. Nitekim ölümlü yaralanmalı trafik kazalarına karışan araç cinslerinde bu yıl Haziran ayında 14 bin 17 kazaya, 6 ayda ise toplam 69 bin 36 kazaya otomobil karıştı. İlk altı ay itibariyle 7 bin 527 kaza ile İstanbul en çok kaza yaşanan illerde başı çekti. Yalnızca Haziran ayında ise en çok kaza 1.344 ile yine İstanbul’da oldu" bilgisini verdi.