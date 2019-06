59 bin öğrencinin karne heyecanı!

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı, bugün karnelerin verilmesiyle sona erdi. Alanya’da da yaklaşık 59 bin öğrenci karnesini alarak yaz tatiline merhaba dedi. Alanya İnönü İlkokulu öğrencileri karnelerini Kaymakam Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in elinden aldı.

Öğrencilerin sevinçlerini paylaşan Başkan Yücel'in, özel eğitim öğrencileriyle işaret diliyle konuştuğu anlar yüzleri gülümsetti.

Minik öğrencilerle iyi dileklerini paylaşan Başkan Yücel, Kaymakam Harputlu ve Milli Eğitim Müdürü Er, yaptıkları esprilerle öğrencileri güldürerek ilk karne günlerinde unutamayacakları bir anı bıraktılar.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "Karne yalnızca öğrencilere verilmiyor, öğrencilerin aldıkları notların büyük bir payı da velilerindir" dedi. Er ayrıca aileleri çocuklarını diğer çocuklarla kıyaslamamaları yönünde de uyardı. Müdür Er, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

‘OKUL BİR YAŞAM ALANIDIR’

Hüseyin Er, öğrencilerin okulda mutlu olması gerektiğini belirterek, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılının tamamladık. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizim açımızdan gerçekten çok başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçtiğini ifade edebilirim. Tabii ki eğitim bir bütündür. Öğrenci, öğretmen, veli, yönetici ayağı çok kuvvetli olması gerekiyor. Biz Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerçekten okullarımızı, okul ötesi bir yaşam alanı olarak tanımlıyoruz. Öğrencilerimize bunu anlatıp buralarda mutlu olmalarını, hedef koydukları noktaya ulaşabilmeleri noktasında mutlu oldukları yerlerde, öğretmenlerin gözetiminde bir kapı açtığımıza da inanıyoruz” dedi.

‘ALANYA ANTALYA’NIN LOKOMOTİFİ’

Alanya’da eğitim anlamında alınan sonuçlardan memnun olduklarını ifade eden Er, “Sadece akademik başarı yeterli olmuyor. Aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif alanlarda da güçlü olmanız gerekiyor. Şu an Alanya bu konuda Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün lokomotifi olarak tanımlanıyor. Buna biz yürekten inanıyoruz. Çünkü almış olduğumuz sonuçlar ortada. Başarı kendiliğinden gelen bir şey değil. Bütün paydaşlarımız medya da dahil olmak üzere bütün kamuoyundan destek görüyoruz” açıklamasında bulundu.

‘KARNE YALNIZCA ÖĞRENCİLERE AİT DEĞİL’

Hüseyin Er, aileleri uyarmayı da ihmal etmedi. Er, “Bu karneler sadece öğrencilere ait bir karne değil, aynı zamanda onlara da ait bir karne. Benim velilerimizden isteğim, bu gerçeği unutmamaları. Öğrencilerimiz üzerinde kıyaslama yapmamaları. Varsa eksiklikleri onları giderebilmek noktasında, Biz her zaman rehberliğe hazırız. Alanya Rehberlik Araştırma Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve tüm okullarımıza gidip fikir paylaşımı yapabilirler. Sorunların çözümleri noktasında başvurabilirler. Tüm yönetici arkadaşlarımız, müdür, müdür yardımcılarımız, özellikle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok ciddi bir şekilde mücadele verdi. İstiklal ve İstikbalimizin garantisi olacak gençlerimizi yarınlara hazırlayabilmek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef koydu muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiz noktasında, güçlü nesiller yetiştirebilmek noktasında, gayret gösteren tüm öğretmenleri ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerim gerçekten tatili hak ettiler. Tatil yapmak boş boş vakit geçirmek anlamına da gelmemeli. Bir plan ve program çerçevesinde kitap okumalarını, gezip, aileleri, sevdikleriyle beraber hoş vakit geçirmelerini ciddi şekilde önemsiyoruz. Bizim beklentimiz 9 Eylül 2019 günü başlayacak olan 2019-2020 eğitim öğretim yılına hazır olarak gelmelerini istiyoruz. Şimdiden onları özlediğimizi ifade edebilirim. Alanya'da 59 bin öğrencimiz var. 5 bin civarında da öğretmenimiz var. Öğrencilerimiz bu gün itibarıyla tatile gidecek ama öğretmenlerimiz 1 Temmuz itibariyle tatile başlayacak, şimdiden hepsine iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

LGS KİTAPÇIKLARI DAĞITILDI

Liselere Geçiş Sınavı’na hazırlanan öğrencilerin de yanlarında olduklarını ifade eden Müdür Er, “Özellikle Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girip bir liseye yerleşmek üzere çalışan öğrencilerimize rehberlik yapabilme anlamında, bakanlığımızın 2023 vizyon çalışması çerçevesinde, mesleki eğitime verilen öneme bir farkındalık oluşturabilmek için ilçemizde bulunan tüm mesleki eğitim okullarının tanıtımını içeren özel bir broşür hazırladık. Gerçekten büyük emek verildi. Biz bu broşürleri bugün karneler ile beraber çocuklarımıza ilettik. Velilerimizden beklentilerimiz, lütfen bu kitapçığımızı okusunlar. Merak ettikleri her türlü bilgi orada mevcut. Hangi okullarımızda hangi alan ve dallar var. İleriye yönelik staj durumları nedir. Bu konuda tam bilgilendirici bir kitapçık. Bunun da meslek seçimi noktasında bir farkındalık oluşturacağına yürekten inanıyorum. Bu kitapçığın hazırlanmasında emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca hafta sonu üniversite sınavı yapılacak. Sınava girecek tüm öğrencilerime de canı gönülden başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 15:35