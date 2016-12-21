550 ton deniz salyangozu ihraç edildi

Hall Şişman istihdam sağladıklarını da belirterek, "Bu ürün tamamen yerli Türk Lirası karşılığında alınıp dolar olarak satılan bir ürün. Yani Türkiye'ye ve Sinop'a belki de döviz getiren tek ürün. Yerli üretim olarak üretiliyor. Dolar olarak satılıyor. Direk ekonomiye katkı ve şuan Dikmen İlçesi'nde çevre köylerdeki vatandaşlar burada çalışıyor. İşçilerimiz hep Dikmen bölgesinde. Yaz döneminde 100 kişinin üzerinde işçi çalıştırıyoruz" diye belirtti.
Karadeniz salyangozunun en kaliteli ürün olduğunu belirten Halil Şişman, "Deniz salyangozlarını Karadeniz bölgesinin Sarp sınır kapısından, Bulgaristan sınır kapısının sınırına kadar olan bütün bölgelerden deniz salyangozu alıyoruz. Bir de Çanakkale Boğazı, Marmara bölgesinden alıyoruz. Uzakdoğu ülkeleri Karadeniz'den çıkan ürünü çok seviyorlar. Diğer ülkelerde de bu işi yapanlar var ama öncelikli tercihleri Türkiye ve Karadeniz salyangozu oluyor" dedi.
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