5,5 büyüklüğünde deprem! Antalya'yı da salladı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın son depremler bölümünde yer alan bilgiye göre saat 09:34 sırasında merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesinde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin şiddeti 5,5 olarak açıklandı.

Deprem yerin 11,36 km altında gerçekleşirken çevre illerde de hissedildi.

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK

NTV'ye konuşan Acıpayam Belediye BaşkanıHulusi Şevkan, "Can kaybı ve yaralımız yok. Bir köyle ahşap bazı evlerin hasar gördüğü belirtiliyor. Binaların özellikle çatı katlarında çatlamaların olduğu bacaların sarsıntıyla düşmesinden korkuyoruz. Onun tedbirini alıyoruz" dedi.

ARTÇI SARSINTILAR MEYDANA GELDİ

Bu depremin ardından yaklaşık yarım saatte 9 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Aynı bölgede saat 09.38'de 4,8, saat 09.41'de ise 4,5, saat 9.44'te 2,6 ve 2,4, saat 09.45 ve saat 09.47'de 3,2 saat 09.51'de 4,2, saat 10.00'da 2,1, saat 10.03'te 2,5 büyüklüklerinde deprem meydana geldi.

DENİZLİ VALİ VEKİLİ: UZUN SÜRDÜ, İKİ ARTÇI OLDU

Denizli Vali Vekili Turan Atlamaz, son durumu anlattı:

''Şu ana kadar kent merkezinde herhangi bir şey olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Kırsalda da bağlantılarımız devam ediyor. Ciddi bir sonuç bildirilmedi. Olacağına da ihtimal vermiyoruz. Sarsıntıyı bizzat yaşadık. Evet uzun sürdü, iki artçı oldu. Halk panik halinde caddelere çıkmış durumda. Şu anda somut bir şey bize intikal etmedi. Ancak kırsalda bildiğiniz gibi metruk bir hayli ev oluyor. Can kaybı ve yaralı konusunda bir bilgi gelmedi. Geçmişte Denizlimiz deprem yaşamış bir bölgemiz. Ara ara böyle sarsıntılar olması, bilim insanlarımızın bildirdiğine göre; muhtemel şiddetli depremle ilgili enerji bölünmesi olduğunu söylüyorlar.

İki artçı sarsıntı daha oldu, son derece düşüktü. Son iki artçının olmasını uzman arkadaşlarımız olumlu olarak bildiriyor.''

"7-8 EV GİRİLEMEYECEK HALDE"

Acıpayam'da Yeniköy Muhtarı kerpiç 10-15 evin yıkıldığını girilemeyecek halde olan 7-8 ev bulunduğunu açıkladı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'inci kattaki evinden panikle sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi. Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi.

UZMAN'DAN "EVLERE GİRMEYİN" UYARISI

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Şerif Barış, korkutan depremle ilgili şunları söyledi:

''5,5 kuvvetli bir deprem. Derinliği 10-12 km civarında verilmiş. Dayanıksız binalarda hasar yapabilecek bir deprem. Bunun arkasından gelebilecek deprem için net bir şey konuşmak mümkün değil. Evlerinde çatlak ve hasar varsa insanların o evlere girmemesi tavsiyesinde bulunuyorum. Bu istenmeyen bir olay ama Türkiye'nin bunları aşması lazım. Bizim bu depremlere alışık olmamız ve hazır olmamız gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2019, 11:21