54. Kütüphane Haftası ALKÜ’de kutlandı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 54. Kütüphane Haftası ‘Kültürel Değişim ve Kütüphaneler’ teması kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Kestel Yerleşkesi İşletme Fakültesi bahçesinde organize edilen etkinliğe ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ve Prof. Dr. Leyla Harputlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Gümüş, fakülte dekanları, daire başkanları, meslek yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. 54.Kütüphane Haftası kapsamında bu yıl üniversite kütüphanesinden en çok kitap alıp okuyan ilk üç kişiye ise hediyeler dağıtıldı. Ayrıca programda, Fatma Özmüfütoğlu Ortaokulu öğrencileri de şiirleri ile programa renk kattılar.

REKTÖR: “AMACIMIZ OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK”

Programın açılış konuşmasını yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Üniversite camiası olarak biz de okuyucuların hayatına renk ve anlam kazandıran kitapların, kitapların korunduğu ve okuyucuların hizmetine sunulduğu kütüphanelerin önemini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bu haftayı kutluyoruz. Bu hafta boyunca kitapların insan hayatındaki öneminin vurgulanması ve bireylere okuma alışkanlığının kazandırılması öncelikli hedefimiz olmalıdır” diye konuştu. Türklerin derin bir kültürel medeniyete sahip olduğuna değinen Rektör Pınarbaşı, “Biz Türkler kadim bir geçmişe, kültüre ve derin bir medeniyete sahip bir milletiz. Biz eğer bugün ülke olarak ayakta duruyorsak geçmişimize ait önemli kültür birikimine sahip bir millet oluşumuzdandır. Kültür birikimleri olmayanlar, kendi kültürlerini korumayanlar hep başka emperyal ve yabancı kültürlerin etkisi altında kalarak onların saldırısına, onların işgaline ve onların egemenliğine mahkum olmuşlardır” şeklinde konuştu. Programın hazırlığında emeği geçen Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ve ayrıca etkinliğin sponsoru Ergün Kırtasiye’ye teşekkür plaketi verildi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜL VERİLDİ

54. Kütüphane Haftası kapsamında sene başından bu yana en çok kitap okuyan ilk üç kişiye ödül verildi. Birinci olan ALTSO Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Cemal Altınkeser, ödülünü Rektör Pınarbaşı’ndan aldı. Ödül töreni kapsamında ikinci olan Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Öğrencisi Ozan Şimşek’e ödülünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş verirken, en çok kitap okuyan Mühendislik Fakültesi İşletme Mühendisliği Öğrencisi Aybike Çinbar’a, üçüncülük ödülünü Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Gümüş takdim etti. Program, üniversite bahçesinde kitap okuma etkinliği ve ikramlar ile devam etti.