539 lira taksitli konutlar satışa çıktı

BAŞBAKAN Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir'de 539 liradan başlayan taksitlerle bin 500 yeni konutu kura yöntemiyle satışa çıkarttıklarını söyledi.

İstanbul Başakşehir'deki Kayaşehir Konutları Tanıtım Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Turan, Kayaşehir'in TOKİ'nin İstanbul'daki en geniş üretim bölgesi olduğunu, şimdiye kadar burada 20 bin konut satışı gerçekleştirdiklerini anlattı.

İstanbul Kayaşehir'de yapımı süren bin 500 yeni konutu kura yöntemiyle satışa çıkarttıklarını belirten Turan, söz konusu konutların 18, 19 ve 23. bölgelerde yer aldığını kaydetti.

Söz konusu konutların bin 100'ünün orta gelir grubuna, 400 konutun ise alt gelir grubuna satılacağını vurgulayan Turan, başvuruların 23 Mart-30 Nisan 2015 tarihleri arasında tüm Halk Bankası şubelerinden alınacağını dile getirdi.

Konutların 1+1'den 4+1'e kadar farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendiğini anlatan Turan, sözlerine şöyle devam etti: "Dolayısıyla vatandaşlarımız, en düşük 108 bin lira ile en yüksek 398 bin lira arasında bir skalada, imkanları ölçüsünde istedikleri segmente dönük başvuruda bulunabilecekler. 539 liradan başlayan ve konut tercihine göre 180 aya kadar yükselebilen vade imkanıyla satışa çıkardığımız konutlarımızda özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olmalarını istiyoruz.

Başvuru sahibinin İstanbul'da en az 2 yıl ikametgah ediyor olması ya da il nüfusuna kayıtlı olması ve daha TOKİ'den konut satın almamış olması koşullarını arıyoruz. Alt gelir grubu konut satışında ise bunlara ek olarak hane halkı net gelirinin 3 bin 700 liradan az olması ve 25 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Konut kuraları ise 6-7 Mayıs 2015 tarihlerinde Noter huzurunda yapılacak."

- "Vatandaş taksitleri konutlarda oturmaya başladıktan sonra ödeyecek"

TOKİ Başkanı Turan, yıl sonunda 2015 için hedef koydukları 50 bin konut üretim rakamına ulaşacaklarını, şimdiye kadar 11 bin konutun ihalesini yaptıklarını söyledi.

2+1 alt gelir grubuna hitap eden konutlarda vatandaşların bu yılın yedinci ayından itibaren oturmaya başlayabileceklerini belirten Turan, vatandaşların taksitleri konutlarda oturmaya başladıktan sonra ödemeye başlayacağını kaydetti.

Turan, vatandaşların 2+1 plandaki konutlara yüzde 12 peşinatla 658 ile 777 lira arasında değişen taksitlerle kavuşabileceğini anlattı.

25 yaş sınırının alt gelir grubunda geçerli olduğunu vurgulayan Turan, orta gelir grubundaki sınırın ise 18 yaş olduğunu dile getirdi.

Alt gelir grubunda kuraya katılmak isteyen vatandaşların 2 bin lira müracaat ücreti yatırması gerektiği bilgisini veren Turan, peşinatları ise sadece kurayı kazananların yatıracağını ifade etti.

2+1 plandaki 134 bin 570 liralık bir daire için yaklaşık 16-17 bin lira peşinat yatırdıktan sonra vatandaşların 658 liralık taksitlerle ev sahibi olabileceğini vurgulayan Turan, kuraya katılan vatandaşlar, şayet kazanamazlarsa yatırdıkları 2 bin liralık kura ücretini 11 Mayıs'ta kendilerine iade edilebileceğinin altını çizdi.

Bunların dışında 5 bin konutu daha Kayaşehir bölgesinde vatandaşlar için imal etmeye başladıklarını vurgulayan Turan, planlamasını yaptıkları diğer bölgelerle birlikte bu yıl İstanbul'da 7 bin konut yapacaklarını vurguladı.

TOKİ'nin İstanbul'daki kentsel dönüşümde yakında aktif olarak görünebileceğini belirten Turan, "Bu yıl içinde İstanbul'daki kentsel dönüşüm uygulamalarına başlarız" dedi.

İndirim kampanyalarının da büyük rağbet gördüğünü vurgulayan Turan, "Dün itibariyle 22 bin vatandaşımız, TOKİ'ye olan borcunu kapatmıştır. Önümüzdeki hafta itibariyle de bu vatandaşlarımızın sayısının 30 bine ulaşacağı kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.

- Orta gelir gurubu vatandaşlara dönük konutların fiyatı 107 ile 398 bin lira arasında değişiyor" 3 kategoride kabul edilecek başvurular; şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerini, en az yüzde 40 engelli vatandaşları ve alt gelir grubunda yer alan diğer alıcı adayı vatandaşları kapsıyor.

2+1 planda yüzde 12 peşinatla 180 ay vadeli satışa sunulan konutların fiyatları, metrekareye bağlı olarak 134 bin 570 lira ile 158 bin 836 lira arasında yer alıyor. Konut taksitleri ise aylık 658 ile 777 lira arasında değişiyor. Alt gelir grubundaki konutların taksit ödemeleri konut tesliminden sonra başlıyor.

İstanbul Kayaşehir 18. Bölge 1. ve 2. etap ile 19. Bölge Toplu Konut Projesi kapsamında yer alan toplam bin 100 konut, aynı şekilde 23 Mart- 30 Nisan tarihleri arasında satışa sunuluyor. 1+1'den 4+1'e farklı plan alternatifler içeren projede, 96, 108 ve 120 ay vade seçeneği bulunuyor.

Orta gelir gurubu vatandaşlara dönük sosyal konutların fiyatı 107 bin 800 lira ile 398 bin 458 lira arasında değişiyor. Konut taksitleri ise peşinat yüzdesi ve konut tercihine bağlı olarak en düşük 539 liradan başlıyor.

Alt ve orta gelir gurubu vatandaşlara dönük satış kampanyasına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.toki.gov.tr web adresinden ulaşılabiliyor.