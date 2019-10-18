52 yaşındaki sütçünün feci ölümü!

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Baba Konağı Köyü'nde meydana geldi. İlhami Özdemir, 50 NE 160 plakalı süt toplama kamyonetini park edip, aracından indi. Ardından da süt alacağı eve girmek istedi. İddiaya göre, bu sırada el freni tam çekilmeyen kamyonet, hareket etti. Özdemir, kamyonet ile evin duvarı arasında sıkışarak, yaşamını yitirdi.

Özdemir'in cansız bedeni Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

