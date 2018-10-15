519 çocuğa bisiklet dağıtılacak

'BİSİKLETSİZ Çocuk Kalmayacak' sloganıyla düzenlenen proje kapsamında bugüne kadar ilçedeki 3 bin 835 çocuğu bisiklete kavuşturan Kemer Belediyesi, bu eğitim yılında da 519 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edecek. Bu eğitim öğretim yılındaki bisiklet ve kask dağıtımları Beldibi Ortaokulu ve Göynük Ortaokulu'nda 90 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edilmesiyle başladı. Törenlere Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, eşi Neşe Gül, Başkan Yardımcısı Ahmet Can, meclis üyeleri, birim müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci veliler katıldı.

'GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ'

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Görevde olduğumuz 10 yıllık süre boyunca eğitime 8 milyon lira destek sağladık. Bu Türkiye'de eşi görülmemiş örnek bir çalışmadır. Bu sıralardan geçen öğrenciler yarın benim yerimi alacak, meclis üyelerimizin yerini alacak, daire müdürlerimizin yerini alacak. Bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olacak. Öğrencilerimizi çok seviyoruz ve eğitime katkı sağlayarak insana yatırım yapıyoruz, geleceğimize yatırım yapıyoruz" dedi.

'KASK TAKMAYI UNUTMAYIN'

Bu projenin yanı sıra tablet bilgisayar dağıtımlarının da devam edeceğini kaydeden Başkan Gül, "Bugüne kadar 3 bin 500 çocuğumuza bisiklet, 4 bin 250 çocuğumuza tablet verdik. Bu yıl da 500'i aşkın bisiklet, 700 kadar da tablet dağıtacağız. Böylece toplamda 4 bin bisiklet, 5 bin tableti çocuklarımızın kullanımına sunmuş olacağız. Öğrencilerimiz güle güle kullansın. Çocuklarımızdan tek ricamız bisikletlerini kullanırken, mutlaka kask taksınlar ve trafik kurallarına uysunlar" diye konuştu.

MÜDÜRLERDEN TEŞEKKÜR

Okul müdürleri de yaptıkları konuşmalarda eğitime destekleri için Başkan Gül'e ve Kemer Belediyesi'ne teşekkür etti. Konuşmalardan sonra her iki okulda öğrencilere bisikletleri ve kaskları teslim edildi. Teslim sonunda da toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Bisikletlerini teslim alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

6 OKULDA DAHA TÖREN YAPILACAK

İlerleyen günlerde Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu, Rukiye Koç Ortaokulu, Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan 3 Ortaokulu, Kemer Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Mustafa Rüştü Tuncer Ortaokulu ve Halit Narin Ortaokulu'ndaki tüm 6. sınıf öğrencileri bisiklete kavuşturulacak.