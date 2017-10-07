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51 metre yükseklikte, vinç üzerinde can pazarı! İşçinin kolu koptu

Ümraniye'de bir inşattaki vincin bakımını yapan işçinin kolu halata sıkışarak koptu, 51 metreden aşağıya düştü. İşçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

51 metre yükseklikte, vinç üzerinde can pazarı! İşçinin kolu koptu

Ümraniye'de bir inşattaki vincin bakımını yapan işçinin kolu halata sıkışarak koptu, 51 metreden aşağıya düştü. İşçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

07 Ekim 2017 Cumartesi 15:11
51 metre yükseklikte, vinç üzerinde can pazarı! İşçinin kolu koptu
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İSTANBUL Ümraniye'de bir inşaat alanında dev vincin bakımını yapan bir işçinin kolu halata sıkıştı. İşçinin halata sıkışan kolu koparak 51 metreden aşağı düşerken, itfaiyenin yaralı işçiyi kurtarma operasyonu kameralar tarafından kaydedildi.

HALATA SIKIŞAN KOLU KOPTU

Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde bir inşaat alanında kurulan bir dev vince bakıma gelen işçilerden birinin kolu vincin halatına sıkışarak koptu. Kopan kol 51 metreden aşağıya düştü.
Olayı gören inşat çalışanları ve şirket yetkilileri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdiler.
51 METREDEN DÜŞEN KOL, MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçinin kolunun kalan kısımını halata sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışırken, sağlık ekipleri ise 51 metreden koparak düşen kolu hemen muhafaza altına aldılar. 51 metrede yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonu ardıdan kurtarılan bakım işçisi Şakir Toğaçar ambulansa alınarak,  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, arkadaşları ise sinir krizi geçirdi. Çevrede bulunan bir vatandaş, "Vinç için kontrole geldiler. Halatı çekerken, adamın eli halata bağlanıyor koptu. Kolu aşağı düştü" ifadelerini kullandı.

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