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'50'nci Yıl' haftası 

Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve Dim TV açılış töreni haftasonu gerçekleştirilecek 

'50'nci Yıl' haftası 

Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve Dim TV açılış töreni haftasonu gerçekleştirilecek 

16 Ekim 2017 Pazartesi 18:29
'50'nci Yıl' haftası 
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1 EYLÜL 1968 tarihinde kurulan ve 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Yeni Alanya, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ünlü gazetecilerin de katılacağı önemli bir organizasyona hazırlanıyor.  
Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve 'Alanya'nın Yeni Nesil Televizyonu' Dim TV'nin açılış töreni, 21 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da Güllerpınarı Mahallesi, Mollaosmanlar Caddesi, Hacıyusuflar Sokak, Çevreyolu Hasbahçe Kavşağı'nda bulunan Dim Medya Center'da gerçekleştirilecek. Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in konukları arasında Bakan Çavuşoğlu ve Başkan Türel'in yanısıra Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Fox TV'nin ünlü yüzü İsmail Küçükkaya, Hürriyet Köşe Yazarı Deniz Zeyrek, Milliyet Spor Yazarı Tayfun Bayındır ve Star TV'nin ünlü haber sunucusu Nazlı Çelik de olacak.  
Yeni Alanya'nın okurundan aldığı güçle yarım asırı solladığını belirten Dim "50'nci yılımızda Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim TV'yi de halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni Alanya'nın 50'nci yaşını kutlayacağımız ve Dim TV'nin açılışını yapacağımız bu özel günümüzde, tüm okurlarımızı yanımızda görmekten mutluluk duyarız" dedi. 
 

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YENİ AlanyaDim TvFox TvYavuz DonatIsmail KüçükkayaDeniz ZeyrekMehmet Ali Dim
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