5 yaşındaki çocuğun feci sonu!

Amasya'da sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk boğuldu

5 yaşındaki çocuğun feci sonu!
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EDİNİLEN bilgiye göre, merkeze bağlı Dadı köyünde kaybolan Eymen Arslan Filiz'in (5) ailesinin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Çocuğun evlerinin yakınından geçen sulama kanalına düşmüş olabileceğini düşünen ekiplerin aramaları sonucu bulunan cesedi sulama kanalından çıkartıldı. Ceset yapılan ilk incelemenin ardından hastane morguna gönderildi. 
 

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