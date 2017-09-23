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5 yaşındaki çocuğa korkunç işkence! Dişlerini söküp...

İstanbul Fatih'te 5 yaşındaki S. S. K'nin babası İ. T ve beraber yaşadığı kadının tarafından işkence gördüğü ortaya çıktı. Üzerine kaynar su dökülen, ısırılan, dişleri çekilen küçük çocuk koruma altına alındı

5 yaşındaki çocuğa korkunç işkence! Dişlerini söküp...

İstanbul Fatih'te 5 yaşındaki S. S. K'nin babası İ. T ve beraber yaşadığı kadının tarafından işkence gördüğü ortaya çıktı. Üzerine kaynar su dökülen, ısırılan, dişleri çekilen küçük çocuk koruma altına alındı

23 Eylül 2017 Cumartesi 17:57
5 yaşındaki çocuğa korkunç işkence! Dişlerini söküp...
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İSTANBUL Fatih'te 5 yaşındaki çocuğun işkenceye uğradığı ortaya çıktı. S.S.K'nin velayeti anne ve babası ayrıldıktan sonra babaya verildi, küçük çocuk yaklaşık 2 yıldır babası ve babasının sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu. Küçük çocuğa, baba İ.K'nin beraber yaşadığı kadın tarafından dayak atıldığı komşular tarafından görüldü. Komşular BİMER'e ve karakola başvurdu. Polisler, çocuğun yaşadığı eve gittiler fakat kadın, 'Ben evli değilim, çocuğum da yok' diye konuştu.

Fakat olayı gören komşular işin peşini bırakmadı. Çocuk büroyla da irtibata geçildi, ev arandı ve küçük çocuk arka odada bulundu. Dayak izleri görülmesin diye çocuğun üzerine iki kat pijamaya giydirilmişti. Fakat küçük çocuğun dişlerinin çekildiği, üzerine kaynar su döküldüğü, jiletle sırtının çizildiği ortaya çıktı. Olay yargıya taşındı, küçük çocuk koruma altına alındı ve öz annesine bilgi verildi. Baba İ.K. ve beraber yaşadığı kadın hakkında soruşturma sürülüyor.

Bakanlık'tan açıklama

Aile Bakanlığı ise konuyla ilgili şu bilgiyi verdi: BİMER başvurusu üzerine adrese gidildi. İlk gidişte bulunamadı. Vaka aynı zamanda emniyet birimlerine yansımış. Bu süreçte çocuk büro ile irtibatlı şekilde inceleme yapıldı. Çocuğun durumu gereği istismar gayet açık olduğundan çocuk koruma altına alındı, soruşturma sürüyor.

'En ağır cezayı almalarını istiyoruz'

Küçük S.S.K'nin dayısı ise olayla ilgili şunları söyledi: ''Çocuk bizden kaçırılıyordu, en son Ankara'da olduklarını duymuştuk. Polis bizi arayıp bu bilgiyi verdiğinde şok olduk. Çocuğun hali perişandı, 'H. anne beni dövüyordu, bunu babama söylediğimde babam da beni dövüyordu' dedi. Şu an adliyede ifade veriyorlar, en ağır cezayı almalarını istiyoruz. Çocuğumuzu almak için başvuracağız, bizimle yaşamasını istiyoruz.'' Türk Kadın Dernekleri Federasyonu da bu süreçte çocuğun yanında olacaklarını açıkladı.

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Son Güncelleme: 23.09.2017 17:59
Anahtar Kelimeler:
IşkenceFatihçocukBİMER
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