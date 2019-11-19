5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak’ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek.