5 muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı

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5 muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı
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VALİLİKTEN yapılan açıklamaya göre, İzmir ve Malatya Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 5 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Güvenlik güçlerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2'si il merkezi, 2'si Bandırma ve biri Gönen ilçesinde görevli 5 asker gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin, işlemlerinin ardından ilgili illere gönderileceği belirtildi.
 

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