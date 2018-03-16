5. kattan atlayan Gürcü kadının inanılmaz kurtuluşu

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

5 katlı apartman kendini aşağı atan Gürcü kadın İrma Şaryaşvişli'nin sağ ayağında kesik ve kırıklar oluştu.

Beraber kaldıkları erkek arkadaşı durumu polise ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yerde yatan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

OLAY Hacınabi Mahallesi Sönmez Çıkmazı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 5. katında kalan Gürcü uyruklu İrma Şaryaşvişli (44) bilinmeyen bir nedenle saat 03.30 sıralarında 5.katın balkonundan kendini aşağı attı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.