5 gün içinde iade edilecek!

MÜKELLEFLERDEN gelen KDV iadelerine ilişkin talepleri dikkate alan Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığını (GİB) harekete geçirdi. GİB tarafından hazırlanan "KDV İadelerinin Etkinleştirilmesi ve Hızlandırılması, İade Süreçlerinin Standartlaştırılması Eylem Planı" hazırlıklarında sona yaklaşıldı.



Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ağbal, vergi gelirleri içinde önemli bir yer tutan KDV konusunda bugüne kadar önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Bakanlığın her konuda olduğu gibi KDV'ye ilişkin de mükelleflerden gelen talepleri dikkate aldığını, belirlenen eksiklikleri gidermeye yönelik de yoğun gayret içinde olduklarını belirten Ağbal, bir süredir üzerinde çalıştıkları eylem planını bitirmeye yakın olduklarını ifade etti. Bakan Ağbal, bu eylem planıyla etkin, hızlı ve doğru bir KDV iade sisteminin oluşturulması için gerekli iyileştirmelerin yapılacağını ve tüm vergi dairelerinde standart hale getirilmiş uygulamaların altyapısının oluşturulacağını söyledi. Bu alandaki inceleme ve denetimlere de standart getirileceğini açıklayan Ağbal, ''KDV iadelerine ilişkin hazırladığımız eylem planıyla iadeler hızlanacak, gereksiz bürokratik işlemler önlenecek'' dedi.





''İhtisas vergi daireleri üzerinde çalışılacak''





Eylem planının detaylarına ilişkin de bilgi veren Ağbal, mükelleflerin, kurulacak yeni sistemle iadelerinin hangi aşamada olduğunu şeffaf bir şekilde görebileceğini kaydetti. Ağbal, "Mükellefimiz, bir iade talebinde bulunduğunda bu talebin hangi memurun önünde ve işleminin ne aşamada olduğunu, sürecin ne zaman biteceğini, iadesini ne zaman alabileceğini internet üzerinden görebilecek" ifadesini kullandı. Bakan Ağbal, KDV iadelerinin sonuçlandırılmasına ilişkin de ihtisas vergi daireleri gibi alternatif modeller üzerinde çalışılacağını belirtti. Mevcut vergi dairelerindeki iş yükü nedeniyle KDV iadesi talebinde bulunan mükelleflerin işlemlerinin tamamlanmasının uzun süre aldığına işaret eden Ağbal, ''Bunu önlemek için de sadece KDV iade işlemlerinin yapılacağı ve uzmanlaşmış personelin çalışacağı yeni birimler kuracağız. Mükellef, KDV iadesi işlemi için geldiği bu birimlerde, işlerini hızlı bir şekilde halledebilecek" diye konuştu.





İade sürecinde görev alan personele verilen eğitimlerin de daha etkin ve sürekli hale getirileceğini anlatan Ağbal, bir yandan mükelleflerin işlerini kolaylaştırmak, bir yandan da kayıtdışılığı önlemek için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.





"Mükellefimiz iade için gereksiz yere bekletilmeyecek"





Mükelleflerin, iadelerini önceden teminatla almak istemeleri halinde, vergi dairelerinin ilk değerlendirmelerine göre olumlu çıkan kısmının hemen yapılacağını belirten Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin, mevcut durumda mükellefimiz 100 bin liralık bir KDV iadesi için müracaatta bulunduğunda, bu tutarın tamamı için eksiklikler giderilmeden işlem yapılmıyor ve gecikmelere neden oluyor. Bu sorunun çözümü için de ilgili arkadaşlarımıza talimat verdim. Bundan sonra vergi dairesinin ilk değerlendirmesine göre, alınan teminata göre olumlu çıkan kısmın iadesi derhal yapılacak. Kalan kısım ise eksikliklerin giderilmesinin ardından verilecek. Böylece mükellefimiz mağdur olmayacak ve haklı olarak talep ettiği iadesi için gereksiz yere bekletilmeyecek."





İşini düzgün yapan mükellefe ödül





Bakan Ağbal, belirli bir iş kapasitesine sahip olan, vergiyle ilgili ödevlerini zamanında ve tam olarak yerine getiren mükellefler için uygulanan hızlandırılmış iade sisteminin kapsamını genişleteceklerini de bildirdi. Bu sayede, söz konusu sistemden daha çok mükellefin yararlanmasını sağlayacaklarını ifade eden Ağbal, vergi açısından sorunlu olmayan, işini düzgün yapan mükelleflere iadelerinin 5 günde yapılacağını söyledi. İadelerde Yeminli Mali Müşavir (YMM) raporlarının tercih edildiği durumlarda yaşanan gecikmeyi de önleyeceklerini anlatan Ağbal, mevcut sistemde vergi dairesine elden teslim edilerek yapılan işlemlerin, bundan sonra elektronik ortama taşınacağını söyledi. Ağbal, bu sistemin hayata geçmesiyle eksiklik bildirimlerinin posta yoluyla değil, elektronik ortamda yapılacağını, bu sayede yaşanan gecikmelerin de önleneceğini kaydetti.





"Eksiklikler elektronik ortamda giderilecek"



