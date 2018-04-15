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49 yıl sonra Alanya'da buluştular

Diyarbakır Öğretmen Okulu mezunları '27'nci Mezun Buluşmaları'nı Alanya Utopia World Otel’de gerçekleştirdi

49 yıl sonra Alanya'da buluştular

Diyarbakır Öğretmen Okulu mezunları '27'nci Mezun Buluşmaları'nı Alanya Utopia World Otel’de gerçekleştirdi

15 Nisan 2018 Pazar 23:04
49 yıl sonra Alanya'da buluştular
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GAZETECİ Latif Yıldız öncülüğünde organize edilen etkinlikle, Diyarbakır Öğretmen Okulu'nun 1968-1969 dönemi mezunları, Utopia World Otel’de bir araya geldi. 100’den fazla okul arkadaşının buluştuğu etkinliği, her yıl değişik bir bölgede gerçekleştirdiklerini ifade eden gazeteci Latif Yıldız, "Bizim okulumuz Türkiye’ye çok önemli bürokrat, iş insanı, hukukçu, doktor, mühendis yetiştirdi. Okulumuzdan öğretmen olarak mezun olanlar, öğretmenliğin yanı sıra, gazetecilik, yazarlık, reklamcılık, basın danışmanlığı gibi pek çok alanda da kendini göstererek başarılı oldu. Milli Eğitim Müdürleri, müsteşarlar, avukatlar, iş insanları da yine okulumuz mezunları arasından yetişti. Diyarbakır Öğretmen Okulu bir ekoldür" dedi. Okul mezunları dört gün boyunca Alanya'da hem tatil yaptılar, hem de eski anılarını tazelediler. 

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Öğretmen Okulu
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