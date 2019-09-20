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49 ilin emniyet müdürü değişti!

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değişti. Bu illerden 14'ünün Emniyet Müdürü, polis başmüfettişliğine getirildi.

GÜNCEL 20.09.2019, 07:31
49 ilin emniyet müdürü değişti!
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi’ne göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, Personel Daire Başkanı Ahmet Şengün ve Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na atanırken, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten 1. Hukuk Müşaviri Selami Hüner de bu göreve asaleten getirildi. Hüner´den boşalan 1. Hukuk Müşavirliği´ne ise Polis Başmüfettişi Ziyaettin Kaygusuz atandı.

49 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Kararnameyle, aralarında Diyarbakır, Bursa, Mardin, Hakkari, Tunceli ve Şırnak’ın da bulunduğu 49 ilin Emniyet Müdürü değişti. Buna göre; Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Diyarbakır’a, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan Bursa’ya, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar Balıkesir’e, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Muğla’ya, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy Manisa’ya, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya Mardin’e, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk Kayseri’ye, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gaziantep’e ve Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz Hatay’a atandı.

Kararnamede ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki bazı daire başkanlıklarında da değişikliğe gidildi. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik Personel Daire Başkanı, Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural Kriminal Daire Başkanı, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Tolga Aliusta Koruma Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Ayşegül Özcan Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı olarak atandı.

#kararname #emniyet müdürü
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