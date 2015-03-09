46 yıl sonra gerçek babasını öğrenince

İZMİR'DE 46 yıl sonra açılan babalık davasında DNA testinden kaçtığı için hakkında yakalama kararı çıkartılan Zihni T., polis zoruyla DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Ayla Ç., 46 yıl sonra babası olduğunu öğrendiği Zihni T.'ye babalık davası açtı. Ancak Zihni T. mahkemenin kararına rağmen DNA testine gitmedi. Bunun üzerine hakkında polis zoruyla götürülmesi kararı alınan Zihni T., Yeşilyurt'ta gözaltına alınarak, adliyeye çıkarıldı. Zihni T., hakime "DNA testine gerek yok. Babalığı kabul ediyorum" demesine rağmen mahkeme, testin yapılmasının yasal zorunluluk olduğunu belirterek Zihni T.'yi Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Türkiye'de ilk defa bir Aile Mahkemesi'nde babalık davası görüldü.



Kaynak: SABAH



