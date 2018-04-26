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4,5 büyüklüğünde deprem vatandaşları sokağa döktü!

Denizli'de 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntıyla büyük panik yaşayan vatandaşlar kendini sokağa attı

4,5 büyüklüğünde deprem vatandaşları sokağa döktü!

Denizli'de 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntıyla büyük panik yaşayan vatandaşlar kendini sokağa attı

26 Nisan 2018 Perşembe 15:13
4,5 büyüklüğünde deprem vatandaşları sokağa döktü!
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DENİZLİ'DE 4,5 şiddetinde meydana gelen deprem panik yarattı. İlk gelen bilgilere göre ölen yaralanan olmadı.
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Denizli'nin Honaz ilçesinde saat 14.37 civarında 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 14.37'de, Honaz ilçesi merkezli olarak 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Denizli il merkezinde de hissedildi. Depremin can ve mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
DepremDenizliSarsıntı
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