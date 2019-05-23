44 yıl önce ölen adamın midesindeki artıklardan incir ağacı yetişti!

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20 Temmuz 1974 günü başlayan ve 18 Ağustos 1974'e kadar devam eden operasyon elbette bir anda ortaya çıkmadı, temelleri çok eskiye dayanıyordu ancak Kıbrıs Millî Muhafız Ordusu ile Yunan-Rum paramiliter ordusu EOKA-B'nin organize ettiği darbe bardağı taşıran son damla oldu.