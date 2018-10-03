43 yıllık Alanya belgeseli Alanyaca'da

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp, sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 51 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 26. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alan Alanyaca'da bu akşam şu soruların yanıtları verilecek: - Milli Piyango çekilişlerinde büyük ikramiye ve hatırı sayılır miktarda ikramiyeler kazanan Alanyalı talihliler kimlerdi? - Alanya'da bir zamanlar yeni yıl nasıl karşılanırdı? Günümüze ulaşıldığında yeni yılı karşılama kültürü değişti. Bu değişim niçin yaşandı? - Güçlü akıntının olduğu dereden ölümle burun buruna geçip, okula ulaşmaya çalışan Alanyalı öğrencileri gören Alanya Kaymakamı hangi talimatı verdi? - Bir zamanlar Alanya'da 'Hakkı Efe' efsanesi nasıl doğdu? Hakkı Ayan, Bekçi Tevfik'i niçin vurdu? Hakkı Efe nerede, nasıl öldürüldü? - 43 yıl önce TRT'de yayınlanan ve Alanya'da muzculuğu ele alan kısa belgeselde yer alan röportajlarda hangi Alanyalı muzcular, neler söylediler? 43 yıl önce Alanya nasıl gözüküyordu? Bu soruların yanıt bulacağı, TRT'nin bu çok değerli, tarih hazinesi kısa belgeselini de izleyebileceğiniz Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar: 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanyaadresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanyaadresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com 'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.