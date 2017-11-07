42 metrelik TIR kavşağa sıkıştı

MERSİN'DEN Azerbaycan'a giden Murat Arslan yönetimindeki 41 TA 408 ve 41 TJ 162 dorse plakalı TIR, Sivas- Kayseri karayolu Kovalı köyü yakınlarındaki kavşaktan dönerken bariyerlere sıkıştı. 42 metre uzunluğunda ve üzerinde buhar tankeri yüklü TIR'ın kontrol görevlileri ve şoför Arslan'ın çabalarına rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamadı. Bunun üzerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri yol kenarında bulunan bariyerleri keserek yolu genişletti. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu TIR sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sivas- Kayseri geliş yönü TIR kurtarılıncaya kadar araç trafiğine kapatıldı. Bu sırada ulaşım Malatya yolu yönünden kontrollü sağlandı.Mersin'den Azerbaycan'a giden Murat Arslan yönetimindeki 41 TA 408 ve 41 TJ 162 dorse plakalı TIR, Sivas- Kayseri karayolu Kovalı köyü yakınlarındaki kavşaktan dönerken bariyerlere sıkıştı. 42 metre uzunluğunda ve üzerinde buhar tankeri yüklü TIR'ın kontrol görevlileri ve şoför Arslan'ın çabalarına rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamadı. Bunun üzerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri yol kenarında bulunan bariyerleri keserek yolu genişletti. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu TIR sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sivas- Kayseri geliş yönü TIR kurtarılıncaya kadar araç trafiğine kapatıldı. Bu sırada ulaşım Malatya yolu yönünden kontrollü sağlandı.
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