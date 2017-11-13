400 kişi şehitler için Çatalca yollarında

12 Kasım pazar akşamı saat 22:30'da Alanya Belediyesi ardında toplanan kafile Çatalca’ya doğru hareket etti. Kafileyi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sivil Toplum Kuruluşları ve geziye katılanların aileleri uğurladı. 1912 yılında Alanya’dan vatan topraklarını savunmak için cepheye gidip tamamı şehit olan 157 kişi Çatalca’daki şehitlikte törenle anılacak. 8 otobüs ve yaklaşık 400 kişiden oluşan kafileye Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve konsey yönetiminden görevliler eşlik ediyor.

ÖZCAN 'ŞEHİTLERİMİZE SAYGI VE MİNNET DUYGULARIMIZI İFADE EDECEĞİZ'

Gezinin uzun ve titiz bir çalışma sonunda hazırlandığını ifade eden Özcan 'Gezi programı boyunca, her otobüste bir görevli bulunacak ve sorunsuz bir seyahat için maksimum çaba göstereceğiz' dedi. Özcan; 'Alanya Kent Konseyi olarak düzenlemiş olduğumuz, Alanya Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Geleneksel Çatalca Şehitlerini Anma Programı ve Kültür Gezisi için yola çıkıyoruz. Uzun ve detaylı çalışmalar sonunda güzel bir gezi programı hazırladık. Çatalca Şehitlerini anma ve Kültür Gezimizi bu sene 5. kez düzenliyoruz ve halkımızdan yoğun ilgi görüyoruz. Çatalca’da ve Çanakkale’de bu topraklar için can veren dedelerimi ziyaret edip minnet ve şükran duygularımızı ifade edeceğiz. Alanya Halkının tarihini unutmaması ve şehitlerimizi yad etmek için Alanya Şehitlerinin Torunları olarak Alanya’dan 8 otobüs, 400’e yakın kişiyle Çatalca’ya doğru hareket ediyoruz. Ben şimdiden herkese iyi yolculuklar diliyorum' dedi.

GEZİNİN İLK AYAĞI BURSA CUMALIKIZIK KÖYÜ

Sabah saatlerinde Bursa'ya ulaşan kafile Tarih kokan Cumalıkızık köyünü gezdi. Osmanlıların Bursa'da ilk yerleştikleri bölgelerden olan Cumalıkızık, 180'i halen kullanılan, bazılarında ise koruma ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı toplam 270 ev ile Osmanlı dönemi konut dokusunu günümüze taşımaktadır. Köyü gezen kafile bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Dünya Miras Listesine alınan 'Cumalıkızık Osmanlı İmparatorluğunun doğduğu yerler olarak gösterilmektedir.

OSMANGAZİ VE ORHANGAZİ TÜRBELERİ VE ULU CAMİİ ZİYARET EDİLDİ

Cumalıkızık Köyü'nden öğle saatlerinde hareket eden kafile, Yeşil Türbe, Emir Sultan Camii, Osmangazi ve Orhangazi türbeleri ile tarihi Ulu Camiyi ziyaret etti. Geziye katılanlara, Osmangazi, Orhangazi ve Bursa hakkında bilgi verildi. Çarşı gezisi yapan grup meşhur Bursa İskender tatma fırsatı buldu.

Gezinin ikinci günü sabah saatlerinde Çanakkale'ye geçecek olan kafile şehitlikleri ve dünyaya Türk'ün gücünü gösteren savaşların yapıldığı toprakları ziyaret edecekler.