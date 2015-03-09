‘40 bin Kılıçdaroğlu var’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Mimar Alican Deveci, dün Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Lokali’nde Alanya basınıyla buluştu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim’in ev sahipliğinde yapılan kahvaltılı toplantıya katılım yüksekti. Önseçim kararının CHP’ye büyük dinamizm kazandırdığını söyleyen Deveci, “Pırıl pırıl 96 aday adayımız var. Hepsi de önseçimde oy kullanacak olan 40 bin üyeye ulaşmaya çalışıyor. Bu konuda şans, tanınırlığı yüksek olanlardan yana belki ama bu konuda hepsine başarılar diliyorum” dedi.

ANKARA’YA ÖNSEÇİM TEŞEKKÜRÜ