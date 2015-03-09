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‘40 bin Kılıçdaroğlu var’

Önseçim yapılmasının parti içi demokrasinin bir göstergesi olduğunu söyleyen CHP’li Deveci, “Eskiden bir kişinin dudağından çıkan isim aday olurdu, şimdi 40 bin parti üyesi karar verecek. Artık listeyi 40 bin Kılıçdaroğlu belirleyecek” dedi

‘40 bin Kılıçdaroğlu var’

Önseçim yapılmasının parti içi demokrasinin bir göstergesi olduğunu söyleyen CHP’li Deveci, “Eskiden bir kişinin dudağından çıkan isim aday olurdu, şimdi 40 bin parti üyesi karar verecek. Artık listeyi 40 bin Kılıçdaroğlu belirleyecek” dedi

09 Mart 2015 Pazartesi 11:34
‘40 bin Kılıçdaroğlu var’
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Mimar Alican Deveci, dün Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Lokali’nde Alanya basınıyla buluştu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim’in ev sahipliğinde yapılan kahvaltılı toplantıya katılım yüksekti. Önseçim kararının CHP’ye büyük dinamizm kazandırdığını söyleyen Deveci, “Pırıl pırıl 96 aday adayımız var. Hepsi de önseçimde oy kullanacak olan 40 bin üyeye ulaşmaya çalışıyor. Bu konuda şans, tanınırlığı yüksek olanlardan yana belki ama bu konuda hepsine başarılar diliyorum” dedi.
ANKARA’YA ÖNSEÇİM TEŞEKKÜRÜ
CHP dışında önseçim yapan parti olmadığını ifade eden Deveci, “Bazı siyasi partiler ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yeter, söz milletin’ diyor ama aday listesi belirlerken üyesinin iradesine bile başvurmuyor. Genel merkezlerdeki dengelere göre liste yapılıyor. Parti içi demokrasiyi işlevsel hale getirdikleri için başta CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm parti yöneticilerine teşekkür ederim. Daha önce Antalya listesini Deniz Baykal yazıyordu. Şimdi Antalya’da 40 bin Kılıçdaroğlu var. Biz 96 öğrenciyiz ve 40 bin öğretmenimiz var. Bizleri inceleyip not verecekler ve ona göre en çok oyu olanlara göre sıralama yapılacak” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 09.03.2015 10:42
Anahtar Kelimeler:
Alanya Gazeteciler CemiyetiAlican Deveci
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