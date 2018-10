4. Uluslararası İnes Kongresi Alanya’da başladı

30 EKİM-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Alanya Lonicera Resort Spa Hotel’de gerçekleştirilmesi planlanan, 4. İNES Uluslararası Akademik Araştırma Kongresi başladı. Eğitimden sağlığa, sanattan spora, tarımdan ekonomiye kadar birçok farklı alandan akademisyeni bir araya getiren kongrede 4 gün boyunca 970 bildiri, 2 panel ve 8’de konferans gerçekleştirilecek.

ALANYA İNES KONGRESİ’NE 3. KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Eğitimin Başkenti olma yolunda hızla ilerleyen Alanya, bu yıl 4.’sü düzenlenen Uluslararası İNES Akademik Araştırma Kongresi’ne, 3. kez ev sahipliği yapıyor. Son 2 yılda yaklaşık 2 bin 500 bilim insanının katıldığı kongrenin bu yılki açılış konferansına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Prof. Dr. Caner Taslaman, Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, Prof. Dr. İbrahim Uslu, Prof. Dr. Hayati Akyol, Prof. Dr. Neriman Aral, Dr. Kerim Sarıgül gibi alanlarının tanıdık simalarıyla birlikte ulusal ve uluslararası çapta yaklaşık 700 civarında akademisyen katıldı.



‘ŞEHRİMİZİN BİLİMSEL VERİLERLE GELİŞMESİNİ İSTİYORUZ’

Kongrenin açılış konferansında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eğitimin Alanya için çok önemli bir noktada olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; “Eğitim, bizim olmazsa olmaz materyallerimizdendir.

Şehrimizin eğitimin ışığında, bilimsel veriler doğrultusunda gelişen ve büyüyen bir kent olmasını istiyoruz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her hizmette, hazırladığımız her projede en doğruyu, en iyiyi, en güzeli yakalamak için üniversitelerimizin kapısını çalıyoruz, değerli akademisyenlerimizin görüş ve önerilerine başvuruyoruz.”

‘KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’

Alanya’da kongre turizmini geliştirerek turizm yelpazesini genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Başkan Yücel; “Turizmde belirli bir noktaya gelmiş olan Alanya’mızın eğitimde de öncü bir kent olmasını istiyoruz. Akademik çalışmaların ve akademik kongrelerin kentimizde yapılmasını çok önemsiyoruz. Kongre turizmini daha da geliştirerek, hem bilimsel bilgiden daha çok yararlanmayı hem de turizmin 12 aya yayılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu bağlamda kongre turizmini destekleyerek, geliştireceğiz. Bu önemli kongrenin Şehrimize hayırlı olmasını diliyor, sizlere keyifli vakitler diliyorum” dedi.

VATANDAŞLAR KONGREYE ÜCRETSİZ KATILABİLECEKLER

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Sabahattin Çiftçi, tam anlamıyla bir bilim şöleni halinde geçmesi beklenen Kongrenin panel ve konferanslarına ilgi duyan ve katılmak isteyen vatandaşların www.inescongress.com adresinden kongre programını inceleyerek kongre otelinin konferans salonunda ücretsiz bir şekilde panel ve konferanslara iştirak edebileceklerini açıkladı.