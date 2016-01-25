4 öğretmene Tandoğan davası

BİRLEŞİK Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu ve Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyelerinden oluşan grubun, 'Laik Eğitim ve Emeğe Saygı' eylemi kapsamında Yatağan'dan başlatılan ve Ankara'da 20 Aralık 2014 günü yapılan eylemle sona erdirilen yürüyüşe, polis müdahale etti. '17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu'nu hatırlatmak, Türkiye'deki emek sömürüsünü teşhir etmek ve eğitimde yaşanan erozyona dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşün tamamlandığı Tandoğan Meydanı'nda polis müdahalesi sonrası 100'ün üzerinde öğretmen gözaltına alındı. O gün yaşanan olaylara ilişkin Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir, genel merkez yöneticileri, birçok ilin şube başkanı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 90 öğretmene Ankara 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Öğretmenler Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet, polise mukavemet gibi suçlardan yargılanıyor.

Polisin biber gazlı ve TOMA'lı müdahalesi sonrasında gözaltına alınanlar arasındaki Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Mehmet Balık, Eğitim İş yönetici ve üyeleri Ramazan Azıtepe, Selma Kum ve Serkan Serin adlı öğretmenler de gözaltına alınanlar arasındaydı. Antalya'dan 4 öğretmen, Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet, polise mukavemet suçlamalarıyla Ankara'da açılan dava kapsamında, Antalya 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Duruşmaya Mehmet Balık ve Ramazan Azıtepe katıldı. Sendika avukatı Mustafa Baysal'ın yanı sıra, Eğitim İş yöneticileri Fatin Iltar ve Ulaş Oğuz, sanık öğretmenlere destek verdi.





SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Bulunduğu grubu yönlendirme suçlaması da yöneltilen Mehmet Balık, genel merkez kararı doğrultusunda Yatağan'da başlayıp Ankara'da biten yürüyüşe katıldığı, 14 il ve ilçe merkezine uğradığı ve çalışma hayatında yaşanan sorunlara dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi. Güvenpark'a yürümek üzere Tandoğan Meydanı metro girişinde boş alanda trafiği aksatmayacak şekilde toplandıklarını belirten Balık, "Bu esnada herhangi bir yürüyüş faaliyeti sözkonusu değilken ve trafik akışı engellenmemişken güvenlik güçleri TOMA'larla ve fiziksel güç kullanarak hukuka aykırı şekilde orantısız müdahalede bulundu. Kalabalık dağıtıldı. Beni de gözaltına aldılar. Bu sebeple planladığımız basın açıklamasını yapamadık. Eylemde herhangi bir hukuka aykırılık sözkonusu değil. Polis dağılmamıza dahi fırsat vermeden dört yandan bize müdahale ederek gözaltına almıştır. Bize bu şekilde şiddet uygulayan kamu görevlileri hakkında yasal süreç devam etmektedir" diyerek, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık öğretmen Ramazan Azıtepe de suçlamaları kabul etmediğini açıkladı. Dava ertelendi.