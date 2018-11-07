4 Mevsim Alanya

Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan Alanya'da yoğun geçen yaz mevsimini geride bırakıyoruz. Alanya sokaklarında yabancı turist sayısında azalma yaşanırken, büyülü şehir Alanya'nın tadını çıkarmak, sezonun kalabalığından bunalan yerli vatandaşa kaldı

4 Mevsim Alanya
banner404

DİM Tv (dimtv.tv) muhabirleri, Alanya Belediye Sarayı arkasındaki Galip Dere Halk Plajı’na ve Alanya İskelesi’ne giderek vatandaşla sohbet etti. Vatandaş, Alanya'nın bütün mevsimlerde güzel olduğunu söyleyerek, fırsat buldukça soluğu sahilde aldıklarını belirtti.
Ayrıntılar  saat 18.00'da Dim Tv Ana Haber Bülteni'nde

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
LPG'ye indirim geliyor! Peki fiyat pompaya yansıyacak...
LPG'ye indirim geliyor! Peki fiyat pompaya yansıyacak...
  1. EKONOMİ

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479