DİM Tv (dimtv.tv) muhabirleri, Alanya Belediye Sarayı arkasındaki Galip Dere Halk Plajı’na ve Alanya İskelesi’ne giderek vatandaşla sohbet etti. Vatandaş, Alanya'nın bütün mevsimlerde güzel olduğunu söyleyerek, fırsat buldukça soluğu sahilde aldıklarını belirtti.
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4 Mevsim Alanya
Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan Alanya'da yoğun geçen yaz mevsimini geride bırakıyoruz. Alanya sokaklarında yabancı turist sayısında azalma yaşanırken, büyülü şehir Alanya'nın tadını çıkarmak, sezonun kalabalığından bunalan yerli vatandaşa kaldı
DİM Tv (dimtv.tv) muhabirleri, Alanya Belediye Sarayı arkasındaki Galip Dere Halk Plajı’na ve Alanya İskelesi’ne giderek vatandaşla sohbet etti. Vatandaş, Alanya'nın bütün mevsimlerde güzel olduğunu söyleyerek, fırsat buldukça soluğu sahilde aldıklarını belirtti.
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