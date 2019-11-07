4 kardeşin ölümüyle ilgili flaş gelişme!

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada elektrik dağıtım ve tedarik şirketi çalışanlarının daima sorumlu ve titiz davranması gerektiğini kaydedildi.



Açıklamada sözlerine yer verilen Yılmaz, ilgili mevzuatta tüketicinin korunması başlıklı özel bir madde bulunduğunu vurgulayarak, söz konusu maddenin çok açık olduğunu ve EPDK'nin yasalar gereği kırmızı çizgisinin tüketicinin korunması olduğuna dikkati çekti.

EPDK'nin konuyla ilgili soruşturma sürecini başlattığını aktaran Yılmaz şunları kaydetti:



"6 Kasım'da İstanbul Fatih’te 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği elim olayın ardından BEDAŞ'ın yaptığı elektrik kesme uygulaması kabul edilemez. Yapılan bu uygulama sonrası BEDAŞ ve tedarik şirketi olan CK Boğaziçi EPSAŞ’a yönelik soruşturma sürecini başlattık. Kamu vicdanını yaralayan bu olayda dahli olanlara hak ettikleri cezayı vereceğiz. Elektrik dağıtım ve tedarik şirketi çalışanlarının daima sorumlu ve titiz davranması gerekir. Mevzuatımızda tüketicinin korunması başlıklı özel bir madde bulunuyor. Bu madde çok açık ve kırmızı çizgimizin tüketicinin korunması olduğunu vurguluyor. Biz EPDK olarak gerek dağıtım gerekse tedarik şirketlerinden mevzuatı uygularken körü körüne davranmalarını değil, vatandaşlarımızın manevi değerlerini, özel durumlarını, hassasiyetlerini gözetmelerini bekliyoruz. Tüketiciyi korumayan bir sistem yürümez ve tüketici sistemin asli unsurudur.



Yaşanan hadise sonrası ilgili şirket tarafından yapılan açıklama kamuoyunu tatmin etmediği gibi yapılan kesme uygulamasının gerekçesi olarak da kabul edilemez. Bütün şirketler yaptıkları işin hassasiyetine uygun davranmalıdır. BEDAŞ ve tedarik şirketi olan CK Boğaziçi EPSAŞ ile ilgili soruşturma sürecini başlattık. Derinlemesine araştıracağız ve kamu vicdanını yaralayan bu olayda dahli olanlara hak ettikleri cezayı vereceğiz.”

