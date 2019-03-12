4 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik, Sakarya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgüte finans sağladığı ve yeniden yapılanma faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen 47 şüpheli gözaltına alındı

4 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
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SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Sakarya merkezli İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de FETÖ üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
FETÖ üyelerine finans sağlama, örgüt üyelerinin dirençlerini diri tutma ve yeniden yapılanma faaliyetleri içerisinde bulundukları belirlenen örgüt üyelerinden 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
 

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