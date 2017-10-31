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39 yıllık dev hava yolu şirketi, son uçuşunu yaparak tarihe karıştı

Bir süre önce iflasını açıklayan Almanya'nın ikinci en büyük havayolu şirketi Air Berlin, son uçuşunu gerçekleştirdi. 39 yıllık şirketin çalışanları, uçakla hatıra fotoğrafı çektirdi

39 yıllık dev hava yolu şirketi, son uçuşunu yaparak tarihe karıştı

Bir süre önce iflasını açıklayan Almanya'nın ikinci en büyük havayolu şirketi Air Berlin, son uçuşunu gerçekleştirdi. 39 yıllık şirketin çalışanları, uçakla hatıra fotoğrafı çektirdi

31 Ekim 2017 Salı 16:23
39 yıllık dev hava yolu şirketi, son uçuşunu yaparak tarihe karıştı
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BİR süre önce iflasını açıklayan Almanya'nın ikinci en büyük havayolu şirketi Air Berlin'in, son uçuşunu gerçekleştiren Airbus 320 uçağı büyük bir coşkuyla karşılandı. İflas eden Almanya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi Air Berlin'in çalışanları hatıra fotoğrafı çektirdi. Faaliyette olduğu 39 yılda milyonlarca yolcu taşıyan Air Berlin'in 8 bin çalışanının durumu ise belirsizliğini koruyor
HATIRA FOTOĞRAFI
Air Berlin çalışanları ve havalimanı personeli uçağın etrafına toplanıp hatıra fotoğrafları çektirirken, itfaiye araçları da sivil havacılıkta bir saygı gösterisi geleneği olarak fıskiyelerinden su püskürttü.
8 BİN ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI
Faaliyette olduğu 39 yılda milyonlarca yolcu taşıyan Air Berlin'in 8 bin çalışanının durumu ise belirsizliğini koruyor. İflasıyla sektörde ciddi sıkıntı yaratan Air Berlin, 2008 yılından beri zarar ediyordu. Air Berlin, 2016 yılında 780 milyon dolar zarar bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAİR BERLİN
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